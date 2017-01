Premios Mujerhoy: Helena Rohner

28 ene 2017 Isabel Navarro Madrid

Sus 20 años de carrera como creadora de joyas contemporáneas habrían sido más que suficientes para premiarla, pero una entrevista en Mujerhoy nos descubrió su historia como madre y, a partir de ese momento, ella (y su hijo Lucas) se convirtieron en un símbolo a favor de la integración y la visibilidad de los niños con acondroplasia.

Mujerhoy: Hace un año habló por primera vez de Lucas. ¿Cómo fue el día después?

Helena Rohner: Fue una salida del armario absoluta. Muy liberadora y positiva para mí misma, pero también para las madres que me llaman y me preguntan porque han tenido un hijo con enanismo y se sienten perdidas. Eso era lo que yo quería: normalizar y tender la mano a esa gente que se siente paralizada y sola.

Mujerhoy: ¿En qué momento vital se encuentra ahora?

Helena Rohner: Han sido años de mucha intensidad. Separarme, las operaciones de Lucas, trabajar, hacerlo público (revivirlo) y últimamente los premios... Me he dado cuenta de que ahora que saben lo de mi hijo, la gente me mira distinto, incluso miran las joyas de otra manera. Ya no eres solo alguien que diseña, además eres una persona, más allá de lo que haces. Y eso me ha cambiado.

Mujerhoy: En muy poco tiempo ha recibido la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes y el premio del IED a mejor proyecto de joyería. ¿Le hace ilusión haber sido elegida por las lectoras de Mujerhoy?

Helena Rohner: Me siento muy honrada, no solo por lo que significa, sino porque admiro profundamente a las otras premiadas.

Mujerhoy: Además, acaba de publicar un libro que resume sus 20 años de carrera. ¿Ha cambiado mucho?

Helena Rohner: Lo más curioso es que no. He revisado todo mi archivo y me he dado cuenta de que sigo siendo la misma. Tal vez me he sofisticado un poco, pero persigo los mismos objetivos.

Mujerhoy: ¿De dónde cree que nace su visión estética?

Helena Rohner: Cuando diseñas, tratas de proyectar al mundo lo que no encuentras en él. A veces, creas cosas que echas de menos de forma muy personal, como una lámpara. Y luego mi origen canario [nació en Telde, 1968] me condiciona: las piedras, el mar, las ramas... Las cosas sin sobredecorar. Lo esencial. Pero a medida que vas haciéndote mayor, reconoces que el estímulo viene menos de fuera y más de dentro.

Mujerhoy: ¿Y cómo está ahora Lucas?

Helena Rohner: Muy bien. Le han vuelto a operar, esta vez los brazos, pero no tiene nada que ver con la elongación de piernas: le duele mucho menos y se hace a sí mismo las curas. Le han crecido los brazos cuatro centímetros desde noviembre y está en plan Robocop, con unos hierros tremendos, pero tiene tanta fuerza y sentido del humor que se siente el más cool del instituto. [Risas].