El proyecto secreto de Selena GÃ³mez es... ser la jefa

26 ene 2017

Estaba claro que Selena Gómez no iba a llevar una vida tranquilita tras salir de su convalecencia de varios meses debido a la enfermedad (lupus) que padece. La cantante está que no para, entre su colaboración con Coach, para quien diseña una colección cápsula, y su nuevo trabajo musical mano a mano con Paulina Rubio y con gran presencia del español. Sin embargo, Gómz se guardaba otro proyecto bajo la manga: una serie de televisión.

La ex estrella Disney está ya trabajando con Netflix en una serie basada en el libro 'Thirteen Reasons Why' (algo así como 'Trece razones del porqué'), un best séller juvenil de 2007 escrito por Jay Asher. Narra la historia de Hannah Baker, una adolescente que, antes de suicidarse, deja una nota a las doce personas que la llevaron a matarse explicando sus razones. ¡Un dramón! La verdad es que a Selena le pega bastante un proyecto así, dada su preocupación con asuntos con el bulling o la enfermedad mental. Sin embargo, no se ha confirma que sea ella participe en el casting de la serie. Su papel es otro: productora ejecutiva.

Estar frente a la cámara ya no es suficiente, cosa normal cuando tienes la larga experiencia de esta joven mujer que lleva casi una década trabajando. Esta nueva posición resulta un salto interesante, pues hacen falta más mujeres que pongan en circulación proyectos que cuenten historias femeninas desde nuestro punto de vista y que cuenten con protagonistas femeninas, de manera que las actrices puedan ir más allá de interpretar a la novia de, la mujer de o la madre de. ¡Bien por Selena!