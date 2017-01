Voy a cambiar el cliché de las actrices rubias

29 ene 2017

Lleva camiseta de tirantes y pantalones acampanados de suave ante en color tabaco, que acentúan su desbordante sensualidad. Quienes la descubrieron en el papel de esposa-trofeo de Leonardo DiCaprio, en El lobo de Wall Street, es imposible que la hayan olvidado. Es el nuevo icono de deseo del cine, pero en las distancias cortas sonríe y habla con la calidez de una amiga íntima.

La actriz australiana de 26 años acaba de mudarse a Los Ángeles, se ha casado en secreto con el director británico Tom Ackerley y se ha convertido en musa de Calvin Klein. Pero todavía hay más: sus interpretaciones de Jane, en La leyenda de Tarzán, y, especialmente, Harley Quinn, en Escuadrón suicida, la han convertido en referencia para niños y millenials de todo el mundo. Ya no es solamente la chica de "el lobo".

Mujerhoy Cuando le dije a una sobrina de nueve años que iba a entrevistarla, exclamó: "¡Me encanta Harley Quinn. Quiero ir contigo!". Se ha convertido en referencia generacional

Margot Robbie Sí, es cierto, y me encanta. Antes me saludaban los corredores de bolsa que habían visto El lobo de Wall Street... Y lo agradecía, pero me alegra mucho más influir en una generación más joven.

Mujerhoy Y en un público exigente y sincero.

Margot Robbie De una sinceridad brutal. Si les caes bien, te adoran, pero si no... Si no, estás perdida, no hay nada que hacer. Es algo increíble, yo me marqué el objetivo de llegar a este público, y estoy feliz de haberlo conseguido. La gente me pregunta si me considero un modelo para los jóvenes y siempre digo que no, que en absoluto. Aunque la verdad es que me siento algo responsable, porque si hubiera sabido que las niñas de nueve años iban a vestirse como Harley Quinn, quizá hubiese propuesto un cambio en el vestuario, como haber llevado medias en lugar de pantalones tan cortos. Y seguramente también hubiera tenido en cuenta que las estábamos incitando a tatuarse la cara. Pero, en fin, ya es demasiado tarde.

Mujerhoy ¿Y en qué le ha cambiado la vida?

Margot Robbie Cuando eres famoso, tienes limitaciones. Y eso no significa que no esté contenta o que no me guste. He modificado muchos hábitos y quizá me asusta que no ya no hay vuelta atrás. Ahora no puedo hacer lo mismo, pero puedo ejercer una influencia positiva en la vida de la gente joven.

Mujerhoy ¿Han cambiado sus valores?

Margot Robbie ¿Mis valores? No, no, se ha complicado mi relación con la gente, incluso con mi familia y mis amigos. Todo ha cambiado mucho... La gente solo ve la parte bonita, entran en Instagram y dicen: "¡Vaya, si está haciendo esto!". Pero nadie sabe lo que hay detrás. Y si te quejas, dicen que eres una desagradecida, así que me he vuelto reservada. Ahora hay como una barrera con mi familia, y ya no puedo quejarme ni con mi madre. Tengo que expresarme de otro modo, porque no quiero que me malinterpreten. Y me cuesta bastante contenerme.

Mujerhoy ¿Se siente menos libre?

Margot Robbie Sí, infinitamente menos libre. Tengo la sensación de censurarme a mí misma todo el tiempo. Uno no puede cometer ningún descuido, y por eso la gente es muy prudente cuando la entrevistan en televisión, porque además sabes que te van a ver en YouTube en cualquier parte del mundo. Me siento como encerrada por el hecho de tener que medir mis palabras todo el tiempo.

Mujerhoy ¿Cómo se organiza? ¿Sigue viviendo en Londres?

Margot Robbie Vivía, pero me mudé hace solo unas semanas a Los Ángeles.

Mujerhoy ¿Cómo es su vida allí?

Margot Robbie Lo malo de Los Ángeles es que todo el mundo trabaja en el cine y solo habla de cine. En Londres, mis amigos tenían otros oficios y no estaban todo el tiempo hablando de cine, era un alivio. La parte positiva es que la oficina de nuestra productora está asilada y los paparazzi molestan menos que en Londres. Aunque el peor sitio es Australia, porque al haber muy pocas celebrities, están todo el día encima...

Mujerhoy ¿Cómo ha asimilado su familia su fama?

MArgot Robbie Están muy contentos, pero no solemos hablar del tema mucho más de 10 minutos.

d. r. Con 26 años, la actriz tiene también una productora.

Mujerhoy ¿Les preocupa?

Margot Robbie Ya no. Lo estaban cuando me fui por primera vez a Los Ángeles con 20 años. Me decían que fuera a la Universidad, pero yo les respondía: "Confiad en mí, quiero ser actriz".

Mujerhoy ¿Formará su propia familia?

Margot Robbie No hasta dentro de unos años. Soy joven y tengo mucho trabajo. Me muevo tanto que no sé siquiera si podría tener un perro; mucho menos un bebé.

Mujerhoy ¿El cine dificulta formar familia?

Margot Robbie Sí, los periodistas persiguen a tus hijos, en la escuela suelen sufrir acoso y todo el mundo los acaba tratando de manera distinta... Soportan más cargas.

Mujerhoy ¿Qué proyectos está preparando en este momento?

Margot Robbie Estoy produciendo películas. Además de actuar, me gustaría descubrir a nuevos directores y actores. También quiero trabajar con mujeres guionistas y directoras. ¿Cómo puedes pedir a la industria que cambie si tú misma no lo haces? No basta con quejarse, hay que pasar a la acción.

d. r. Deep Euphoria, de Calvin Klein, es el perfume del que Margot es imagen.

Mujerhoy ¿Qué películas tiene en agenda?

Margot Robbie La próxima, Yo, Tonya, es un proyecto de nuestra productora. Está basada en la vida de Tonya Harding, la gran patinadora sobre hielo de los 90, que se vio envuelta en un escándalo porque lesionó con premeditación y alevosía a una rival, con lo que se ganó la expulsión de las competiciones. Es una historia apasionante.

Mujerhoy ¿Cómo fue la experiencia con Calvin Klein?

Margot Robbie Extraordinaria. Ya me habían llegado otras ofertas, pero las rechacé porque no quería promocionar marcas que no utilizase. Cuando surgió la de Calvin Klein, la acepté porque me encanta. De hecho, todas las mujeres de mi familia utilizan sus perfumes, así que fue natural.

Mujerhoy Como me encanta Hitchcock, la primera vez que la vi en pantalla pensé que podría ser su musa.

Margot Robbie ¿Qué película de Hitchcock es la que más te gusta?

Mujerhoy Quizá Marnie, la ladrona

Margot Robbie A mí esa no me gusta mucho.

Mujerhoy Tendría que hacer un remake...

Margot Robbie Hay dos remakes de Atrapa a un ladrón. Siempre me ha gustado Grace Kelly en esa película. Estaría muy bien...

Mujerhoy ¿A las rubias guapas solo les dan papeles de rubia guapa?

Margot Robbie Espere a ver Yo, Tonya. No seré rubia sexy aunque Tonya Harding fuese rubia. Fue gran atleta, pero tenía una personalidad muy compleja y es una historia fascinante que cambiará el concepto de las actrices rubias.