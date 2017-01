Donald y Melania Trump no parecen casados

27 ene 2017 Elena de los Ríos

Lo que muchos percibíamos viendo las imágenes de la inauguración de la Presidencia de Donald Trump el pasado sábado, vienen ahora a confirmarlo varios expertos en lenguaje corporal que han analizado los gestos y movimientos de la primera pareja estadounidense. “Si uno no sabe de antemano que están casados, no tendría manera de inferirlo con solo mirarlos”, revela Susan Constantine, una experta que trabaja para el gobierno americano. “Ella es solo un objeto para él. No veo ningún tipo de amor, ternura o verdadera compasión en esa pareja”.

“No son una unidad”, confirmó Patti Wood a un canal de televisión nacional. “Cuando salieron del coche a la llegada a la Casa Blanca, no había calidez ni ternura. Trump no solo no esperó a su esposa para subir la escalinata, es que ni siquiera miró hacia atrás, no hizo contacto visual con ella ni la sonrió en ningún momento”. Sobre el baile de la gala, televisado a todo el mundo, Wood opina que revelaba una total falta de afecto. “Él la atraía por la pelvis y ella separaba la parte superior del torso todo lo que podía. Es típico en las parejas entrelazar los dedos al bailar: muestran así que están cómodos en su intimidad. Los de Melania no terminaban de asirse a los de su marido: le rehuía”.

“Durante todo el día no pareció cómoda en su piel en ningún momento: iba caminando como sobre huevos”, comentó la especialista India Ford a el diario The Independent. “Su lenguaje corporal no es natural, sino contenido, robótico. Todo en ella es una actuación”. Wood, sin embargo, percibe que la pareja está destinada a mantenerse unida: “Los dos proceden de culturas y familias muy distintas y tienen un hijo en común. Ella es muy complaciente y eso encaja perfectamente con el enorme ego de él: necesita muchísima atención”

