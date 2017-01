Las madres e hijas famosas más influyentes en las redes sociales

27 ene 2017

Dicen que 'de tal palo, tal astilla', y en el caso de estas celebrities que nos ocupan, no puede ser más acertado pensar que la fama se lleva en las venas y que el apellido, aunque quizá no sea el motor del éxito, sí que es el trampolín al estrellato. Eso sí, la popularidad y el grado de influencia ahora ya no se mide en el número de portadas que se protagonizan en los medios tradicionales, sino en los millones de seguidores que se acumulan en las redes sociales.

Y para muestra, estos siete ejemplos de parejas 'madre-hija' que nos demuestra quiénes mandan, de verdad, en este presente perfecto que se escribe con tres 'www' delante, se mide en 'followers' y se articula alrededor de 'hashtags' y 'retweets' de las 'influencers'.

El 'top 3' de moda EN LAS REDES SOCIALES

Kris y Kendall Jenner

Madre e hija acumulan casi 120 millones de seguidores en las redes sociales, y son las auténticas reinas del 'star system' de Internet. Kendall Jenner es la modelo del momento, además de uno de los iconos de 'street style'. Su madre, Kris Jenner, siempre ha sido el gran apoyo de su carrer, que comenzó con solo 14 años, además de la matriarca del clan más mediático del mundo, una influyente mujer de negocios y el epicentro de 'The Kardashians', un 'reality' que lleva 10 años concentrando ante la pantalla a millones de espectadores.

Yolanda y Gigi Hadid

Sus cifras no alcanzan, ni de lejos, las de las Jenner, pero las Hadid (en una ecuación en la que quizá también deberíamos incluir a Bella) son las 'segundas damas' de las redes sociales con 34 millones de seguidores. En este caso, además, lo de 'de tal palo a tal astilla' va más allá, porque Gigi seguió los pasos como modelo de su madre, que fichó por la agencia Ford con solo 16 años.

Cindy Crawford y Kaia Jordan Gerber

La súper modelo con mayúsculas de los '90 tiene una digna heredera: su hija. Y es que si Cindy Crawford reinó en la pasarela hace 20 años, Kaia Jordan Gerber ya ha debutado en la moda como imagen de la línea de belleza de Marc Jacobs. Entre las dos, suman 4,5 millones de seguidores en las redes sociales, y el número va en aumento, porque la joven Kaia parece que ya es parte de la pandilla de 'bff' de Kendall, Gigi, Taylor y compañía.

Las otras 'princesas y herederas' de las redes sociales