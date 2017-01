Mischa Barton, ingresada por problemas psiquiátricos

28 ene 2017

No ha tenido suerte con su carrera ni con su vida Mischa Barton, protagonista de aquella serie juvenil, “O.C.”, que quiso relevar a “Sensación de vivir” y “Melrose Place” en el nuevo siglo. Desde que alcanzara el estrellato no han dejado de crecerle los problemas: síntomas de trastornos alimentarios, multada por abandonar un rodaje, denuncias a su madre por asuntos de dinero... Su ingreso ayer en un centro hospitalario para someterse a una evaluación mental no ha cogido a casi nadie por sorpresa. De hecho, amigos y vecinos se encuentran aliviados: Barton necesita ayuda ya.

Esta es la segunda vez que la actriz ha de ingresar en el área psiquiátrica de un centro hospitalario

Fueron precisamente sus vecinos los que avisaron a los familiares de Mischa Barton y, además, hicieron las fotos que ayer colgó la web TZM, demostrando su absoluta falta de compasión. La exconcursante de “Dancing With the Stars” estaba en el jardín de su casa repitiendo incongruencias, como que su madre era una bruja o que el mundo se rompía, además de mencionar a Ziggy Stardust, el personaje que creó David Bowie. En las fotos, Mischa aparece vestida con una camisa blanca.

Esta es la segunda vez que la actriz ha de ingresar en el área psiquiátrica de un centro hospitalario, aunque esta vez lo hace de manera voluntaria. Además, en 2008 fue condenada a tres años de libertad condicional por conducir bajo los efectos del alcohol, asunto que resolvió cumpliendo tres meses en un programa de rehabilitación de alcohólicos y pagando 1.652 dólares de multa. Anteriormente ya había sido detenida otras veces por ebriedad y posesión de marihuana.