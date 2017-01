Miquel Fernández triunfa como George Michael en 'Tu cara me suena'

29 ene 2017

“Tienes que ser el ganador de la próxima edición de “Tu cara me suena””, le propuso Àngel Llàcer, quien no pierde oportunidad para fichar nuevos talentos. Lo cierto es que la actuación fue perfecta: incluso se permitió el lujo de innovar y cambiar algunos de los giros vocales del original.

Los ganadores de programa por aclamación popular fueron Beatriz Luengo y su marido, Yotuel Romero, acompañante extra esta semana. Ambos se transformaron impresionantemente bien en Rihanna y Drake para interpretar “Work”, y lograron la máxima puntuación del público gracias a un 'twerking' espectacular que dejó a todos los presentes sin palabras.

David Guapo obtuvo un pleno de doces imitando a David Otero

El jurado, sin embargo, no les otorgó la máxima puntuación que se fue para David Guapo: obtuvo un pleno de doces imitando a David Otero, ex componente de El Canto del Loco.

Otro que se llevó muchas alabanzas fue el casi perfecto Blas Cantó, esta vez en el difícil papel de Andrea Bocelli para cantar “Ave María”. A pesar de tener que enfrentarse a un lírico, el ex cantante de Auryn resolvió perfectamente. Otra que estuvo correcta, como siempre, fue Rosa, enfrentada a la energética tarea de interpretar “Pump Up The Jam”, el hit noventero de Technotronic.

La semana que viene aparecerán por el escenario Serrat (Juan Muñoz), Estrellita Castro (Yolanda Ramos), Jane Russel y Marilyn Monroe (Esther Arroyo con acompañante sorpresa), Freddie Mercury (Blas Cantó) y Jennifer López (Lorena Gómez). El espectáculo debe continuar.