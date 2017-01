Gigi y Bella Hadid protestan contra el veto musulmán de Trump

31 ene 2017

Jueces, abogados, actores, cantantes y grandes empresarios y emprendedores estadounidenses se han manifestado contra el veto a refugiados e inmigrantes musulmanes que ha ordenado el presidente Donald Trump. Sin embargo, el mundo de la moda continúa mudo ante la medida, probablemente porque no ha abrazado la diversidad de la misma manera que otros negocios. Frente a su silencio, una familia ha manifestado su total oposición a la visión presidencial de la inmigración: los Hadid.

Las hermanas Gigi y Bella Hadid se han sumado inmediatamente al hashtag #NoBanNoWall (#NiVetoNiMuro), prueba de lo mucho que les toca la medida censora de Trump. Aunque las dos nacieron en Los Ángeles, tanto su madre, Yolanda, como su padre, Mohamed, son inmigrantes: ella es holandesa y él, israelí. De hecho, Bella colgó en Instagram una imagen de ella misma manifestándose en la Marcha de las Mujeres de Washington con un cartel que rezaba: “Todos somos Hindúes, Budistas, Musulmanes, ateos, Cristianos, Judíos”.

Otras dos personalidades de la moda se adhirieron al #NoBanNoWall para seguir la conversación en social media: los diseñadores Zac Posen y Prabal Gurung. Este último compartió un clip de la canción 'We Are the World' que Michael Jackson y Leonel Ritchie escribieron en 1985 para recaudar fondos para África. “Yo soy inmigrante, todos somos inmigrantes”, escribió.

