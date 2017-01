«A las mujeres se nos asignó ser objetos sexuales»

31 ene 2017

Juana Acosta ha cerrado un 2016 brillante y todo apunta a que este nuevo año va a seguir siendo 'su año'. Con los 40 recién cumplidos y nueva serie en pantalla ('Cuatro estaciones en La Habana', en Movistar Series Xtra los domingos a las 22:20 h.), la actriz colombiana asegura que está «en un momento importante de evolución hacia la mujer que quiero ser realmente», en el que «más que crisis, pienso que hay un replanteamiento de vida, porque de alguna manera estás llegando a la mitad del camino y pones una balanza para ver qué has conseguido y qué te falta por hacer».

Mujerhoy.com 'Cuatro estaciones en La Habana' trata sobre secretos y fantasmas interiores, ¿qué secreto inconfesable nos confesaría Juana Acosta y cuál es el fantasma que más miedo te da?

Juana Acosta Los secretos inconfesables por algo no se pueden contar, así que los míos me los guardo para mí. El fantasma que más miedo me da es el peligro cerca de mis seres queridos.

MH ¿Cómo se enfrentó a su personaje? ¿Qué tiene de usted?

Juana Acosta Me apoye mucho en el libro, Leonardo Padura describe muy bien al personaje de Karina en su novela 'Vientos de cuaresma', una mujer misteriosa que está en un momento vital complejo, tiene una gran necesidad de conectarse con su mujer salvaje y de sentirse deseada.

Trabajar el acento cubano y aprender a tocar el saxofón fue tal vez de lo mas complejo para mí, pero a la vez un gran reto. Felix quería que fuera creíble el esta mujer tocase este instrumento, que el movimiento de las manos tuviera coherencia, y te confieso que recibir clases con un saxofonista Cubano en el Malecón de La Habana es algo que no olvidaré nunca. Tuve la gran suerte de trabajar con Felix Viscarret, un director con una sensibilidad muy especial, y con Jorge Perugorría, un compañero extraordinario. Juntos fuimos construyendo esa relación tan apasionada como llena de secretos.

Eso sí, no me parezco en nada a Karina, nuestras cabezas y nuestro sentir son muy diferentes.

MH Sus personajes siempre son mujeres con mucho carácter, ¿ya está bien de princesas y mujeres florero en el cine y la televisión? ¿Se sexualiza demasiado nuestra imagen en la pantalla? Si es así, ¿cómo cree que se puede luchar contra ello?

Juana Acosta Es verdad que últimamente me llegan mujeres de mucho carácter, aunque no es el caso siempre. Creo que en el cine y la televisión hay cabida para todo tipo de mujeres, como en la vida misma. El tema es cómo nos retratan, bajo qué prisma, con qué complejidad nos dibujan. El estigma cultural le designa a la mujer y al hombre unas características diferentes, a la mujer se le asigna, por ejemplo, que debe ser sumisa, atractiva o sexy (entre otras muchas cosas), y si estas características no se cumplen, nos hacen creer que no encajamos. A las mujeres, desafortunadamente, se nos asignó ser objeto sexuales.

Por eso, por ejemplo en mi país, para vender la llanta de un coche se pone el culo de una mujer, o para vender una cerveza se utilizan mujeres en traje de baño. El papel de la mujer se sexualizó mucho en la pantalla para vender poniéndonos como objeto sexual.

La manera de luchar contra ello es buscando hacer personajes que no nos estigmaticen, buscando no propiciar que se use nuestro cuerpo solo para vender, siendo conscientes de lo que comunicamos tratando de romper o acabar esos estigmas. Siempre que me quieren llevar por ahí, yo me pregunto: ¿es necesario?

MH Parece que tiene una especie de idilio con La Habana, porque 'Cuatro estaciones' y 'Vientos de La Habana' se han estrenado con menos de un año de diferencia. ¿Por qué nos deberíamos enamorar nosotras de su Colombia natal? ¿Sueña con volver a vivir allí?

Juana Acosta Colombia es un país extraordinariamente hermoso, tenemos el océano Atlántico y el Pacífico, la selva, desiertos, nevados, montañas altísimas, islas paradisiacas, las posibilidades son enormes pero lo mejor de mi país es su gente, amable, cariñosa y cercana. La mayoría de la gente que visita Colombia vuelve fascinada con ganas de repetir. Yo extraño mucho mi tierra, pero voy muy a menudo, muchas veces por trabajo y otras para disfrutar a mi familia y conseguir que mi hija se conecte con sus raíces.

MH Después de sus sorprendentes declaraciones personales en El Hormiguero, me gustaría que me contara cómo vivió el referendo de acuerdo de paz con las FARC. ¿Le sorprendió el resultado?

Juana Acosta El resultado me dolió, pero no me sorprendió tanto, Colombia está muy dividida y sabía que esto podría suceder. Yo creo en la paz y en el perdón, creo en la reconciliación, pero también puedo comprender que en una democracia gane la mayoría, lo bueno de todo esto es que el acuerdo está a punto de ser firmado y el camino se abre, por fin, hacia la paz en mi país.

Juana Acosta, con estilismo de Freddy Alonso y maquillaje de Miguel Ángel Álvarez pinit Foto: Félix Valiente'

MH En su casa se habla con acento colombiano, argentino y madrileño y, por si fuera poco, su pareja y usted comparten profesión, ¿qué pasa si un día su hija les dice eso de 'mamá, papá, quiero ser artista?

Juana Acosta Mi hija todavía es pequeña, pero siempre que habla de sus posibles sueños futuros, todos tienen que ver con el arte. Un día quiere ser directora de cine, otro artista plástica, hace poco me dijo que quería ser actriz. Yo la acompañaré y la apoyaré en lo que ella decida con amor y respeto.

MH Antes de los 20 años ya era una estrella, ¿cómo ha sabido mantener los pies en el suelo?

Juana Acosta En Colombia la fama me llegó muy pronto, era muy joven y me abrumó un poco. Cuando el reconocimiento te llega después de haber vivido un reconocimiento temprano el asunto es diferente. Aquí en España quise ser dueña de mi camino y construir una carrera de fondo, a eso me he dedicado estos últimos 16 años, pero sobre todo, tengo la suerte de tener una familia y unos amigos que me apoyan siempre y me acompañan en el camino.

MH A punto de celebrarse los Goya, hay que recordar que siempre es una de las mejor vestidas en la alfombra roja... ¿cuál es su secreto para acertar? ¿Cuál es su básico imprescindible... y qué no se podría jamás?

Juana Acosta Mi secreto es intentar no sentirme nunca disfrazada. Eso, y jugar con la moda. Me conozco bien y me gusta arriesgar sin dejar de ser yo. La moda es una forma de expresión más y en esta medida me divierte. Durante el día me gusta ir muy cómoda, así que mis básicos son los vaqueros y las americanas; por la noche, un taconazo siempre es un acierto. ¡Y nunca me pondría un pantalón de tiro bajo, no me parecen nada favorecedores!

MH ¿Alguna rutina 'beauty' que nos podamos apuntar para nuestro ritual diario?

Juana Acosta Hacer 20 respiraciones profundas cada día, te ayuda a conectar con tu centro y a estar más presente.

MH 2016 ha sido un año redondo para usted a nivel profesional, ¿qué le pide al Año Nuevo?

Juana Acosta Mucha salud para mi familia, poder seguir desarrollándome como actriz en buenos proyectos con personajes que me alimenten... y ser feliz.