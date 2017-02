Judit Polgár, la mejor ajedrecista del mundo

7 feb 2017 carmen rosa

Los genios no nacen, se hacen. Esa fue la tesis que Klara y Lászlo Polgár, ambos profesores, decidieron demostrar educando a sus tres hijas con el tablero de ajedrez en su casa de Budapest. Antes de cumplir la mayoría de edad, las tres ya brillaban en este deporte en el que, para variar, las mujeres han sido tradicionalmente arrinconadas. Fue la pequeña Judit, sin embargo, la que dio muestras, desde muy pequeña, de un talento especial y una competitividad a prueba de jaques y prejuicios.

Con cinco años ya vencía a su padre, con nueve ganaba el New York Open frente a jugadores adultos, a los 11 vencía por primera vez a un gran maestro (el título que otorga la Federación Internacional a los jugadores que alcanzan la excelencia) y a los 12 ganaba una medalla de oro en las olimpiadas de ajedrez celebradas en Yugoslavia. Su coronación llegó con 15 años, cuando se convirtió en la gran maestro más joven de la historia, hombres incluidos, superando por un mes al "niño prodigio" Bobby Fischer. Hoy Judit es considerada la mejor mujer ajedrecista de todos los tiempos.

Firme detractora de los torneos exclusivamente femeninos, desde los 14 años solo ha competido contra hombres y su currículo incluye victorias contra campeones mundiales como Spassky, Karpov y Kaspárov -que decía que ella era "talentosa, pero no extraordinaria" y cuestionaba que una mujer pudiese vencer a un hombre... hasta que ella le venció en 42 movimientos-. "Mi hermana Susan dice que parece que nunca le he ganado a un hombre sano. Después de vencerles siempre tenían una excusa: "Me dolía la cabeza, tenía mal el estómago...", dice sarcástica.

En 2004 desfió una vez más a los más escépticos al no retirarse tras tener a su primer hijo. Más bien hizo todo lo contrario: en 2005 alcanzó el octavo puesto del ranking mundial. Desde entonces y hasta su retirada en 2014, después de 26 años en activo, ha escrito varios libros y ha puesto en marcha diversos proyectos. El más importante es un sistema educativo basado en el ajedrez que se ha incluido en los colegios húngaros. Además, fundó el Global Chess Festival, para generalizar el ajedrez en todo el mundo, sobre todo entre las niñas.

¿Quién es? Nació en Budapest el 23 de julio de 1976. Es la hija pequeña de Klara y Lászlo Polgár, ambos profesores.

En 2002 venció al campeón del mundo Gari Kaspárov. Ha ganado a nueve campeones mundiales.

En 2005 alcanzó el octavo puesto del ranking mundial.

Es la única mujer en la lista de los 100 mejores jugadores de la Federación Internacional de Ajedrez.

Se retiró en 2014, con 38 años.

Lleva 16 años casada con el veterinario Gustav Font y tienen dos hijos. de 12 y 10 años.

Por sus palabras la conoceréis:

"Cuando llegas a lo más alto (en ajedrez) no hay contrincante mujer u hombre, solo jugadores brillantes que desarrollan diferentes maneras de luchar. (The Telegraph, 2015).