El secreto de la felicidad matrimonial según Donald y Melania Trump

31 ene 2017 elena castelló

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania están acostumbrados a los focos y a los titulares desde el principio de sus carreras. Y no a cualquier titular. Ella como modelo sabe lo que es posar semidesnuda en portada de importantes revistas y pronunciar con soltura comentarios picantes en programas de máxima audiencia y él es un showman experto, estrella de un famoso reality 'The apprentice', que ahora presentará en su lugar Arnold Schwarzenegger y presa favorita de la prensa rosa y sensacionalista.

Ninguno de los dos, especialmente el Presidente, han tenido reparos en compartir detalles íntimos sobre su relación, especialmente sobre cómo se conocieron, a finales de los noventa, y sobre cuáles son los secretos de la felicidad de su matrimonio, que dura ya 12 años y ha dado lugar al nacimiento de su hijo Barron, de 11 años.

Para empezar, Melania, siempre se mantuvo firme, ante los primeros avances de Donald, cuando éste reparó en ella en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 1998. Él tenía 52 años y ella 28. “Me volví loco cuando la vi”, confesaba el magnate en una entrevista en 2005. Pero él estaba acompañado. Entonces salía con una rica heredera noruega y Melania no estaba dispuesta a ser el segundo plato de nadie. “Así que cuando me pidió el teléfono le dije que no, que me diera él el suyo y yo le llamaría”, contó la modelo. Parece que Donald estaba tan impresionado que le dio todos sus números: el de su apartamento privado y su despacho en la Trump Tower, el de su casa de verano en Florida, la lujosa mansión de Mar-a-Lago…

Melania mantuvo su apartamento de dos habitaciones durante los dos primeros años de relación y sólo entonces se mudó definitivamente al Trump Tower con el magnate. Pagaba una renta de 2.500 dólares, unos 2.000 euros, y lo había comprado todo ella con su sueldo de modelo. “Estoy muy orgullosa de ello”, decía. Pero la convivencia parece que nunca ha sido uno de los problemas entre ellos, como sí suele ocurrir en otras parejas.

En una entrevista de 2004, Donald Trump se ufanaba de que nunca, hasta ese momento, al menos, no sabemos después, había oído a Melania “tirarse un pedo” o “hacer caca”. “Es algo extraordinario”, le confesaba al entrevistador. Con su anterior esposa, Marla Maples, parece que la cosa había sido diferente…

La boda entre Melania y Donald vino poco después, en enero de 2005. Melania llevaba un Dior a medida, asistieron “sólo” 500 invitados, entre ellos los Clinton, y la novia pidió que no fuera grabada por televisión. Por supuesto hubo acuerdo prenupcial, otra cosa esencial, según Trump, para la marcha de un buen matrimonio. “Llega un momento en que hay que dejarlo claro. Esto es lo que te vas a llevar si las cosas no van bien”.

Melania explicaba en televisión poco después de la luna de miel: “Nuestra relación es igualitaria. Cuando te casas con un hombre como Donald Trump, tienes que saber con quién te casas. Tienes que ser lista y fuerte. El sabe que puede confiar en mí, de vez en cuando”. ¿De vez en cuando? ¿Y el secreto de él para la felicidad? “Que todo sea fácil. No quiero tener que llegar a casa y tener que trabajar en la relación”.

En cuanto al dinero, ella desde luego lo tenía claro, también. Poco después le preguntaron en un acto público si se había casado por sus millones, los de él , y ella respondió rápida: “¿Cree usted que si yo no fuera guapa él se habría casado conmigo?”. ¿Algo más que añadir?