Por qué Ivanka Trump no entiende las redes sociales

1 feb 2017

Puede que se apellide Trump, pero no por ello termina de reconocer y dar la importancia debida a la opinión pública expresada en las redes sociales. Ivanka Trump, consejera en la sombra de su padre el Presidente, no sale de un lío en redes para meterse en otro. Necesita dejar de postear ella misma sus fotos o contratar un buen community manager. De seguir así, pronto no le quedará credibilidad ni plataforma desde la que hablar.

Algo que no termina de entender Ivanka es que las decisiones de sus padres son suyas, y viceversa. Por mucho que ella deseara distanciarse de la agresividad y radicalidad de su padre, no puede. Tampoco parece darse cuenta de que, al formar parte de la Primera Familia del país, su figura se convierte en representante de este: ahora está al servicio de la nación, lo quiera o no. Por eso nadie entendió muy bien que mientras medio país se alarmaba debido a la situación de los inmigrantes retenidos en los aeropuertos, ella se diera el lujo de seguir en su burbuja de lujo y, para dejar constancia de ello, colgara en sus redes un retrato con su marido, ambos vestidos de gala.

¿Se puede expresar con menos la máxima desconexión de los Trump con la América real? Imposible. Los usuarios de Twitter mostraron inmediatamente su descontento, calificándola de María Antonieta para arriba. La justificación de los publicistas de la pareja tampoco dio pie con bola a la hora de zafarse de las críticas: adujeron que, al observar el Shabbat y por tanto tener prohibido el acceso a la tecnología por su religión (son judíos ortodoxos), no se enteraron de lo que ocurría en los aeropuertos. “Ivanka se siente mal por la foto y no quiere que vuelva a suceder jamás”, se ha disculpado una fuente cercana al equipo. Sin embargo, la instantánea sigue en redes y no se ha comunicado una disculpa oficial.