Ellas visten el cine: Clara Bilbao

4 feb 2017 guillermo espinosa

"Los Goyas te sirven como reconocimiento, y para agradecérselos a tu equipo, tu familia y tus amigos. Pero poco más", admite entre risas esta bilbaína. "Te llaman los de siempre, los que conocen tu trabajo. Y generalmente porque saben que lo harás todo fenomenal con el dinero que te den". Clara Bilbao se graduó en diseño de moda en la Universidad Politécnica de Madrid. Su madre era modista, "de las muy buenas, con mucho gusto", y aunque no tenía claro a qué se iba a dedicar, decidió seguir los pasos maternos.

"Para mi proyecto de fin de carrera, llamé a Yvonne Blake. Era sobre vestuario de cine. Ella me puso en contacto con José María Cossío, por aquella época diseñador de Almodóvar. Lo entrevisté, hablamos y pasado un tiempo me llamó para que lo asistiese en un rodaje. Ahí empezó todo". Clara es hoy diseñadora de cabecera de Mateo Gil, el director que le brindó su primer Goya, "que es ya un amigo íntimo" con el que ha rodado tanto la recién estrenada 'Proyecto Lázaro', como su siguiente título, 'Las leyes de la termodinámica', que se estrena este año.

"Con los actores se discute y se negocia: se tienen que sentir identificados y favorecidos".

Reconoce que lo que más disfruta de su trabajo es la investigación y los bocetos "que, aunque no tenga mucho tiempo para dibujar, tienen que salir de mi mano y son fundamentales para que todo esté claro". Curiosamente, "la ambientación del vestuario: el degradarlo, el volverlo real... ese proceso en el que ensucias y destruyes lo que has hecho también me encanta". Ella, que ganó su segundo Goya vistiendo a Juliette Binoche -"una actriz disciplinada y magnífica"-, asegura que su trabajo está siempre condicionado "por el actor que se va a meter dentro de la ropa. Con ellos se discute, se negocia, se acuerda: tienes que compartir un punto de vista sobre el personaje y no olvidar que tiene que sentirse cómodo y verse favorecido con lo que has pensado para él".