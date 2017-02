Ellas visten el cine: Tatiana Hernández

4 feb 2017 guillermo espinosa

Compartir en google plus

"Yo apuntaba a directora de arte. Me fascina la parte visual de una película. Recuerdo que vi 'Dune' (David Lynch, 1984) y me dije: "¡Yo quiero hacer algo así!". Formada en la escuela TAI, Tatiana se movió durante años entre el diseño de producción y el de vestuario. En esa escuela conoció al primero de sus directores, Juan Carlos Fresnadillo. Con él rodó un corto, 'Esposados', que compitió en los Oscar, y también hizo su primera película como responsable de vestuario, 'Intacto'. Tras él, encadenó proyectos con Isabel Coixet, Almodóvar, Javier Fesser, Daniel Sánchez Arévalo o Daniel Monzón, con quien está preparando ya su siguiente película, 'Yucatán'.

De los tres últimos es colaboradora habitual, "posiblemente porque los directores que te son fieles ven cómo les entregas tu vida en cada rodaje, y porque hay sintonía: entiendes rápidamente lo que quieren". Cuenta que 'Lope', la película que le hizo ganar el Goya, "fue muy dura: me comí una manzana muy grande. En esas películas tienes que usar todo tu saber hacer anterior y adquieres una experiencia que hace que te llamen más. Además, las películas históricas son muy vistosas", reconoce. De hecho, tiene pendientes de estreno dos más: la monumental Oro, de Agustín Díaz Yanes, ambientada en el siglo XVI, que se estrenará en octubre, y La piel fría, sobre naúfragos en el Polo Norte en tiempos de la I Guerra Mundial.

"Buscamos documentación en el Museo del Prado y en archivos extranjeros".

"Ya no somos historiadores, al modo de Artiñano u otros diseñadores anteriores. Esos tiempos y presupuestos que tenían son cosas del pasado. Cuando me enfrento a una película así, lo que me importa es que el resultado sea visual. Te tomas licencias, pero sin salirte de la época. Seguimos documentándonos en el Museo del Prado, en el del Traje... pero con internet es más fácil llegar a otros archivos internacionales. La investigación es vital, pero te dejas un margen para crear y divagar un poco sobre los estilos de vestimenta del pasado".