50 Sombras de John Lennon y Yoko Ono: la revancha

3 feb 2017

No hay tantas parejas que puedan contar una historia de amor tan intensa y llena de momentos como John Lennon y Yoko Ono, aunque ha sido ella la que ha pagado el pato de sobrevivir a su pareja (Lennon fue asesinado en 1980 en Nueva York) , convertida para siempre jamás en la bruja que separó los destinos de The Beatles. Ahora, un proyecto cinematográfico podría hacerle justicia, desvelando la otra versión de todo este asunto.

Yoko Ono está, por supuesto, detrás de este proyecto en el que ha enrolado a Michael de Luca, productor de la saga 'Cincuenta sombras de Grey'. El guión será de Anthony McCarten, nominado por 'La teoría del todo', la biografía fílmica del científico Stephen Hawking. “La historia estará centrada en su relación amorosa, el coraje y su activismo en Estados Unidos. Tenemos la intención de inspirar a la juventud de hoy para que se levanten y tengan una visión clara de cómo luchar por el mundo que quieren”, ha explicado De Luca.

El músico y la artista se conocieron en 1966 en una galería de arte de Londres en la que ella exponía. Tres años después se casaron en Gibraltar, casi coincidiendo con el último número uno de The Beatles: 'The Ballad of John and Yoko'. En 1970 The Beatles se separaron y la ira de los fans recayó sobre Yoko, aunque hacía tiempo que John no conectaba ya con sus compañeros de grupo. Lennon y Ono se convirtieron en activistas por La Paz, tuvieron dos hijos y posaron para una decena de imágenes que forman parte de la historia pop del siglo XX.

