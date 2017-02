3 feb 2017

No se puede decir que los medios de comunicación y la sociedad en general sepamos ponernos en la piel de las mujeres con cáncer. A veces, hasta nos parece tonto que famosas que lo sufren no quieran hablar de la enfermedad, ni tan siquiera mentarla. Sin embargo, a poco que nos detengamos a pensar lo que les decimos y escribimos a estas mujeres, podremos entender su reticencia. "Sé fuerte", "eres una valiente", "todo va a salir bien", "guerrera", "heroína", "luchadora", "no te rindas"... La retórica bélica, los lugares comunes y los consejos inútiles pueden desmoralizar a la más positiva y alérgica al papel de víctima.

Pese a este repetitivo discurso público, el cáncer no tiene que ver con ninguna guerra ni nos exige batallar ni perseguir un determinado final. Si hay algo que nos enseñan estas mujeres que decidieron hacer pública su dolencia, Sandra Ibarra, Luz Casal, La Mari de Chambao, Uxúe Barkos o Terelu Campos, es que el cáncer es un proceso, una circunstancia y un disruptor que forma parte de la vida, que la modifica inevitablemente y con que nos exige convivir con él, aceptando lo que nos traiga. Nos da esperanza contemplar a mujeres que han sobrevivido, como Angelina Jolie, Kylie Minogue, Esperanza Aguirre o Marta Sánchez. Y las que se quedaron, acaso llegaron a entender mejor cómo es realmente una buena vida.

Bimba Bosé, lamentablemente fallecida a los 41 años, lo resumía muy bien: "Parece contradictorio, pero desde el cáncer por fin pienso en mí y me permito mis momentos. Incluso lo he vivido con alegría: me doy cuenta de que la enfermedad me ha dado la posibilidad de estar más agradecida. Es un poco contradictorio que lo diga, pero es una lección de humanidad. Se aprenden cosas: he potenciado el agradecimiento, el amor, ha sido un motor para seguir adelante con más alegría todavía. Promuevo la actitud positiva, y no soy una enferma que se quede mirándose el ombligo y diciendo "qué malita estoy".

En su blog de la Asociación de Oncología Integrativa, Miriam Algueró se preguntaba si los enfermos de cáncer realmente tienen que luchar. Sus palabras son iluminadoras

"Pues no señores, no estamos de acuerdo. El cáncer no se trata de luchar, el cáncer se trata de entender qué es lo que no funciona en tu vida. (...) El cáncer no se trata de ser valientes, ni de luchar, ni de vencer. Porque donde hay valientes hay cobardes, donde hay vencedores a vencidos, y donde alguien lucha alguien pierde. El cáncer se trata de amar y permitirse ser amado. De escuchar a nuestro corazón. De recuperar viejas aficiones que nos hacían sentir vivos. De retomar el contacto con personas que aportaban valor a nuestra vida. De volver a sentir, de volver a vivir, de volver a vibrar, de volver a ser felices".

