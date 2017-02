Penélope Cruz y Alejandro Amenábar celebran aniversarios de sus Goya

4 feb 2017

Esta gala de los Goya tiene una nota especialmente melancólica para dos grandes de nuestro cine: Penélope Cruz y Alejandro Amenábar. Ambos pasearon la alfombra roja con el inevitable recuerdo de galas del Goya de un pasado ya no tan reciente. Hace 20 años justamente hoy que Amenábar arrasó en los premios del cine con “Tesis”, su ópera prima, que se llevó siete bustos del pintor aragonés.

“Hoy lo pensaba, que hacían ya veinte años, pero no había caído en que el aniversario era precisamente hoy”, confesó el director en la alfombra roja. “Fue muy bonito aquel momento, muy muy especial”. Amenábar ha confesado que en este momento se encuentra escribiendo una nueva película, y que en primavera comenzará a buscar la financiación para rodar. “Ese es el momento más complicado de cada proyecto”.

Penélope Cruz tampoco pudo evitar recordar que esta es la segunda vez que está en los Goya con el personaje de Macarena, la protagonista de “La niña de tus ojos”: “Es una gala muy especial, porque estoy nominada con el mismo personaje con el que gané hace 18 años y porque Fernando Trueba me ha dado personajes muy importantes para mi carrera y también mucha felicidad en los rodajes. De alguna manera es como cerrar un círculo. ¡Pero no me cuadra que hayan pasado ya 18 años!”.

La actriz, despampanante, no tiene mucho que ver con la jovencita que entonces se llevó el Goya a la Mejor Actriz. “El hecho de tener dos niños te cambia totalmente la vida, pero la sensación es siempre como la primera vez”, confeso en una de las entrevistas en la alfombra roja. “Estoy con mis compañeros, muchos de los cuales están en mi vida desde que era una niña... Aquí hay personas que han marcado mi vida a todos los niveles, como fernando (Trueba) o Pedro (Almodóvar). Son mucho más que gente con la que trabajas: de alguna manera, son como tu familia: relaciones muy fuertes”.