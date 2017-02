El boicot a las firmas de moda de Ivanka Trump se hace realidad

6 feb 2017

Se ha ido sabiendo a lo largo de todo el fin de semana. Primero fue Nordstrom, el prestigioso gran almacén estadounidense, el que decidió dejar de comprar los productos de la marca de moda de Ivanka Trump. En la versión oficial comunicada por los propios almacenes, la razón ha sido un descenso de ventas: cada año eliminan un 10% de las firmas con las que trabajan y refrescan con nuevas. Ahora ha sido Neiman Marcus, otro gran almacén, el que ha retirado de su web y de algunos almacenes su línea de joyería.

Ambos almacenes han sido lugar privilegiado del boicot #GrabYourWallet (#AgarraElMonedero) que señala a las compañías que tienen relación con los Trump para que los consumidores no se dejen el dinero en ellos. La campaña anti Trump comenzó durante la campaña electoral y ha continuado hasta ahora, por lo que es factible que ambas firmas hayan notado ya en su cuenta de resultados un bajón de ventas.

Nordstrom se sintió especialmente aludido por este boicot desde que una clienta hiciera pública una carta en la que tachaba la marca de Ivanka Trump de “tóxica” y pedía a los almacenes que dejara de venderla. Por esa razón tuvo que emitir un comunicado en su cuenta de Twitter en el que explicaba: "Esperamos que ofrecer estos productos no se malinterprete con que estamos tomando una posición política. Porque no lo estamos haciendo. Sabemos que nuestros clientes pueden tomar decisiones sobre lo que compran basándose en sus puntos de vista personales y continuaremos dándoles opciones". Sin embargo, parece que las opciones ya no son una opción y los consumidores han logrado doblegarles.