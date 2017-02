Kristen Stewart a Trump: "Soy súper gay"

6 feb 2017

En una galaxia muy muy lejana, Donald Trump, por entonces magnate y estrella de 'reality', tuiteaba sin parar sobre la pareja formada por Kristen Stewart y Robert Pattinson: era una obsesión. Eran los tiempos de 'Crepúsculo' y Trump, como el resto de los estadounidenses, estaba super pendiente de si lo dejaban o si volvían. El hoy presidente escribía cosas como “Robert Pattinson no debería volver a salir con Kristen Stewart” o “Ella le engañó como a un perro y lo volverá a hacer. Él puede conseguir a alguien mucho mejor”.

Stewart tenía ganas de Donald Trump, más ahora que se ha convertido en Presidente. Por eso escogió uno de los programas más vistos de la televisión americana, 'Saturday Night Live', y, aprovechando que ejercía de presentadora invitada, contó en un monólogo la bizarra relación que le une al residente en la Casa Blanca. Entre otras cosas, apuntó una teoría acerca de por qué hablaba tanto de ella en Twitter: "Para ser honesta, no creo que Donald Trump me odie. Simplemente, creo que estaba enamorado de mi novio".

Sin embargo, lo mejor del monólogo no fue ninguna ironía ingeniosa, sino que Stewart aprovechó para salir del armario con la mejor intención posible: molestar al Presidente que ha querido revertir la legislación de protección a la comunidad LGTBI. “Estoy un poco nerviosa, porque sé que probablemente el presidente esté viéndome y no creo que le guste un pelo”, reconoció la actriz. “Qué locura todo lo de Twitter, ¿verdad? No se puede decir que el Presidente sea mi fan. Donald, si no te gustaba entonces, ahora te voy a gustar todavía menos, porque estoy presentando SNL y, cómo te lo diría, soy tan gay, tío...”. Kristen Stewart está saliendo con la modelo Stella Maxwell, que seguramente estaría aplaudiendo a su novia. Como medio planeta.