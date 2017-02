Kylie Minogue llama a Kylie Jenner “famosa de segunda categoría”

6 feb 2017

La batalla legal comenzó en abril de 2014, cuando la menor de las Kardashians quiso registrar como marca su nombre, Kylie, para su uso comercial. No contaba, quizá por su juventud, que la única Kylie que hasta que llegó ella contaba para el gran público se iba a oponer con toda la fuerza que sus abogados pudieran ejercer. De los 80 hasta hoy, la única Kylie de nuestras vidas había sido Kylie Minogue y eso no iba a cambiar porque llegara una Jenner-Kardashian.

En el contraataque de la australiana, sus abogados no se anduvieron con chiquitas: en su primer escrito a la oficina de patentes y marcas estadounidense, no sólo remarcaron que no debían concederle la marca, sino que calificaron a Kylie Jenner como “una famosa de reality de segunda categoría”.

La semana pasada, la oficina de patentes rechazó la solicitud de la pequeña Kardashian, pero parece que esta no cesa en su empeño y ya prepara una apelación. No le ha sentado nada bien que la califique de personaje de reality, sobre todo porque ha fundado y dirige su propia línea de moda y belleza, además de servir de embajadora y diseñadora para varias marcas.

