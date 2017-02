La Trump más desconocida

8 feb 2017 elena castelló

A diferencia de su hermana Ivanka, apenas participó en la campaña electoral de su padre, Donald Trump, salvo con un pequeño discurso en la Convención Republicana, pero sale en todas las fotos de familia, y ha llenado su Instagram con los recuerdos y anécdotas de la Inauguración presidencial. Y, aunque no sabemos casi nada de ella, Tiffany (Ariana de segundo nombre) Trump, no es, a sus 23 años, ningún “patito feo”. Todo lo contrario: desde la toma de posesión de su padre ha duplicado sus seguidores en Instagram y hoy tiene más de 700.000…

Tiffany es la única hija del segundo matrimonio del actual inquilino de la Casa Blanca y de su segunda mujer, la actriz y presentadora de televisión Marla Maples . Sus padres se divorciaron cuando tenía cinco años y, a diferencia de sus hermanos mayores (Donald Jr, de 38 años, Ivanka, de 34, y Eric, de 32), no se crió en Nueva York, sino en California, con su madre, que la sacó adelante “como una madre soltera”. Eso sí: jamás le faltaron los millones de papá.

Tiffany se llama así por la joyería, que se ubica muy cerca de la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, donde hasta ahora ha vivido el presidente de Estados Unidos. Fue una niña rubia con tirabuzones que se vestía con tutú en las celebraciones familiares –tenía uno que perteneció a Shirley Temple– y apenas veía a su padre. De adolescente, estudió en uno de los colegios más exclusivos de la costa oeste, a 37.000 dólares el curso. Allí tuvo de compañeras a las Kardashian, cuya madre era muy amiga de Marla.

El verano pasado, se graduó, como su hermana Ivanka y como su padre, en la Universidad de Pennsylvania, en Sociología y Urbanismo, con sobresaliente. Y, después, trabajó como becaria en comunicación en la empresa de monturas de gafas que arrasa entre los “millennials”. Adora la moda, y recién terminado el bachillerato, hizo prácticas en Vogue. Ahora se está preparando para los exámenes de entrada en la escuela de leyes.

En la Universidad conoció a su novio, Ross Mechanic, hijo de un prestigioso abogado inmobiliario de Nueva York, que hace también sus pinitos en el mundo inmobiliario. Todo queda en el ladrillo, puesto que Jared Kushner, marido de Ivanka y todopoderoso consejero presidencial, es heredero de una rica dinastía inmobiliaria. Pero, sorpresa, Ross Mechanic es demócrata y de familia demócrata, y expresó su apoyo a Hillary Clinton en las redes sociales. Sin embargo, el joven acompañó discretamente a Tiffany durante toda la campaña electoral y no se separó de su lado en las ceremonias de la inauguración presidencial.

Tiffany vive hoy en Manhattan, en un lujoso apartamento cerca de su madre, que se trasladó también a la Gran Manzana hace un tiempo. En verano, suelen viajar juntas a Londres o Isla Mauricio, y, para completar las vacaciones, se trasladan discretamente a algún lugar desfavorecido del mundo, como un orfanato en Malawi, para llevar vitaminas.

Pero Tiffany no siempre estuvo tan centrada. De adolescente dio algunas clases de interpretación y, a los 17 años, grabó una canción “pop”, 'Like a bird', que no recibió buenas críticas. De hecho, en cuanto comenzó la campaña electoral, sus mensajes en redes fueron cuidadosamente “supervisados” y “limpiados” y se redujeron a imágenes de actos de recaudación, familiares y mítines. Atrás quedaron los primeros planos de boles de caviar gigantes o retratos de grupo junto a “jets” privados con sus inseparables amigos de la “pandilla snap” (por la aplicación de móvil), un famoso grupo de niños ricos veinteañeros que recorre Manhattan, los Hamptons o Aspen de fiesta en fiesta haciéndose fotos extravagantes.

En la nómina del “Snap Pack” se encuentran herederos o “socialites” como Kyra Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy; el diseñador Andrew Warren (para el que desfiló Tiffany el año pasado en la Semana de la Moda de Nueva York); Barron Hilton, el hermano de Paris; o Gaia Matisse, tataranieta del pintor Henri Matisse. En los últimos meses, no se la ha visto con ellos, al menos en las redes.

Pero no hay duda de que Tiffany tiene su propia personalidad. En uno de los debates presidenciales, por ejemplo, apareció con un diseño azul de la diseñadora china Taoray Wang, considerada la “reina de los vestidos” y que desfila en la NY Fashion Week, mientras su padre atacaba a China en la tribuna por devaluar su moneda y “robar” puestos de trabajo a los americanos. Y para el baile inaugural escogió a la diseñadora californiana de origen iraní –uno de los países del controvertido veto migratorio de su padre– Simin Taghdiri, favorita de novias y princesas de Oriente Medio.

Quién sabe, quizá en un futuro, si papá ha cerrado la vía diplomática con casi todos los países de Asia, Oceanía –Australia incluida–, Oriente y Latinoamérica, recurra a la dulce Tiffany como representante de un nuevo espíritu apaciguador “millennial” norteamericano. Desde luego porte (y cabeza) no le faltan.