La mayor fiesta post Oscar se suspende en protesta a Trump

9 feb 2017

Hollywood está distinguiéndose por mantener la actitud más decididamente activa a la hora de mostrar su oposición a las políticas del presidente Donald Trump, más concretamente a su deseo de prohibir a los inmigrantes procedentes de siete países árabes de entrar en el país. Su última decisión es significativa: la agencia United Talent Agency, organizadora de la mayor fiesta de celebración de los Oscar de la Academia de Cine, ha decidido suspenderla. Este año no habrá fiesta.

La decisión se ha tomado unánimemente por parte de la dirección de la agencia, que en vez de ahorrarse el presupuesto en relaciones públicas, donará los 250.000 dólares presupuestados a dos asociaciones que velan por las libertades civiles en Estados Unidos: la American Civil Liberties Union y el International Rescue Committee.

En su anuncio, la agencia quiso posicionarse "para expresar la creciente preocupación por parte de la comunidad creativa acerca del sentimiento anti-inmigrantes en Estados Unidos" y para luchar contra "su potencial efecto nocivo sobre el intercambio de ideas y la libertad de expresión".

No es la primera vez que Donald Trump y familia se quedan compuestos y sin fiesta: 'Vanity Fair' y 'The New Yorker' abandonaron su patrocinio de la tradicional White House Correspondents' Dinner que se celebra en abril y que solía reunir a los corresponsales de prensa de todo el mundo destacados en Washington, con los líderes políticos y lo más granado de Hollywood.