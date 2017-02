Selena Gomez no soporta las redes sociales

9 feb 2017

“Aún es muy difícil, muy difícil. No puedo soportar las redes sociales. No puedo soportar lo que la gente mira. No puedo soportar que crean que esa es la realidad”. Parecía que Selena Gomez se reincorporaba normalmente a la vida de las estrellas en Instagram, pero no. En declaraciones realizadas a Netflix para promocionar la serie de la que es productora, "13 Reasons Why", ha revelado que sigue afectándole la dureza de la gente en la red social.

“Los jóvenes necesitamos conexión personal y más compasión. Estamos tan desconectados de la gente... Es muy duro que pasemos el día mirando cada detalle de la vida de otros, mientras desperdiciamos la nuestra. ¿Dónde está quedando la adolescencia? Hay chicas de 17 años que parecen mayores que yo. ¡Yo aún llevaba trenzas a los 17! Por eso estoy contenta de haber producido esta serie, porque habla de problemas muy reales, que nos están afectando ahora”.

La serie sigue los pasos de una adolescente que reconstruye el suicidio de un compañero de clase, y pretende concienciar acerca del creciente número de jóvenes que sufren trastornos piscológicos sin ser diagnosticados ni tratados. "La serie no busca empoderar a nadie ni tampoco busca hacer sentir bien. A los jóvenes esas cosas no les importan un pimiento. Les dan igual. Tienen que ver algo que realmente les conmueva. Tienen que ver algo que realmente les dé miedo. De esa manera, quizá entiendan los peligros de exponerse demasiado a lo que se hace y se dice en la red”.