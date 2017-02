Trump cree que Ivanka ha sido injustamente tratada

9 feb 2017

El Presidente Trump está que trina. Los almacenes Nordstrom han dejado de comprar la marca de Ivanka Trump, en respuesta al boicot que desde hace semanas mantienen muchos consumidores estadounidenses hacia las compañías que mantienen relación con la 'Primera Familia'. Esta vez su actitud ha sobrepasado todos los límites que marcan los manuales de ética presidencial: no sólo ha utilizado su cuenta personal en Twitter para poner en evidencia a los almacenes, sino que a renglón seguido a retuiteado este tuit en la cuenta oficial presidencial (@potus).

“Mi hija Ivanka ha sido injustamente tratada por Nordstrom”, escribió el Presidente Trump. “Ella es una gran persona, siempre me presiona para que haga lo correcto. ¡Es terrible!”. Desafortunadamente, el lamento paterno no ha quedado en casa. Ha bastado un click para que esta queja estrictamente privada que además alimenta un interés comercial particular haya pasado a convertirse en materia gubernamental. El equipo del Presidente ya no sabe cómo explicarle a Donald Trump que debe mantener estrictamente separados los negocios, suyos o de su familia, de sus deberes públicos.

A Trump le gusta quejarse de las empresas que no le gustan o que percibe como resistentes a sus deseos. En este caso, la maniobra no le ha salido demasiado bien. Además de seguir alimentando el libro de sus episodios de malas prácticas, ha reforzado la cuenta de resultados de Nordstrom: aunque en un primer momento sus acciones bajaron un 0,7% en bolsa, finalmente se estabilizaron hasta cerrar un 4% más altas.