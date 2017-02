Justin Timberlake confiesa por qué dejó *NSYNC

10 feb 2017 Elena de los Ríos

Hace quince años que Justin Timberlake, estrella por aquel entonces de la boy band *NSYNC, abandonó la banda dejando a millones de fans desoladas. Nadie entendía muy bien que rompiera el grupo en su apogeo, cuando llenaban estadios y vendían discos como churros. Por aquel entonces se contó que varios miembros del grupo estaban listos para iniciar carreras en solitario. No era toda la verdad.

En una entrevista a “Hollywood Reporter”, Justin Timberlake ha confesado la auténtica razón por la que abandonó *NSYNC, una que no deja demasiado bien a algún otro miembro de la banda. Timberlake reveló que sentía que el fenómeno se había hecho “demasiado grande” y que “a otras personas del grupo” no les interesaba la música tanto como a él. El cantante explicó que el dinero y la fama engulló a algún compañero, un espectáculo difícil de soportar.

“También sucedió que yo me hice mayor, demasiado mayor como para continuar. Sentía que la música me importaba más a que a algunos de mis compañeros, y que tenía canciones que quería hacer por mí mismo. Tenía que seguir lo que me dictaba el corazón”, explicó Timberlake. Y ahí se quedó. Una pena, porque nos hubiera gustado saber quiénes fueron esos compañeros que perdieron la magia.

