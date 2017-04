Ser modelo también es interpretar

13 abr 2017

Tiene piernas kilométricas y mirada infinita. Con 1,80 metros y enormes ojos verdes, Zhenya Katava ha conquistado al mundo de la moda, desfila en todas las pasarelas internacionales desde 2011 y protagoniza importantes campañas publicitarias y portadas. "Vivo un momento muy dulce", nos dice la top model de 23 años durante la sesión de fotos en Nueva York, la ciudad donde reside.

Mujerhoy: Este ha sido su año y pronto la veremos en las campañas de Nicole Miller y de Mugler.

Zhenya Katava: Sí, y también voy a hacer la campaña de Sephora, con el fotógrafo David Roemer, que pronto saldrá. Estoy muy contenta.

Mujerhoy: ¿Qué la llevó a trabajar como modelo?

Zhenya Katava: Mi madre me envió a una escuela de modelos para que pudiera aprender; y allí un agente me descubrió.

D.R. Publicidad de Urban Decay. D.R. Imagen de la campaña de primavera de Nicole Miller D.R. Desfilando para Carolina Herrera y Giorgio Armani

Mujerhoy: ¿Cómo se ve en unos años?

Zhenya Katava: Personalmente, con familia: me encantan los niños, así que espero casarme y tener hijos. En el ámbito profesional, creo que podría dedicarme a la interpretación. Una parte del trabajo de modelo es interpretar a un personaje para un reportaje de moda, así que podría ser un camino natural a la interpretación.

Mujerhoy: Como ocurre con las actrices, a veces tienen trabajo y otras no suena el teléfono, ¿es muy estresante?

Zhenya Katava: Sí, no es fácil, porque la agenda está siempre saltando de arriba abajo y de abajo arriba. Cuando no estoy trabajando, la verdad es que tengo una vida bastante enriquecedora: con mis amigos, leyendo, viendo documentales y cocinando... Me encanta cocinar y probar platos interesantes.

Mujerhoy: ¿Qué piensa su familia de su trabajo? ¿Ellos siguen en Bielorrusia, en Borísov?

Zhenya Katava: Sí, viven allí. Mi madre es decana de la Facultad de Medicina y mi padre, empresario; y tengo un hermano pequeño. Les encanta que el trabajo me permita viajar por todo el mundo; y ahora están felices porque ven que yo soy feliz. Lo más importante en la vida son la familia y los amigos.

Mujerhoy: Llega la Semana Santa, ¿un lugar de vacaciones?

Zhenya Katava: Me encanta la playa, cualquier sitio con sol y playa me hace feliz. Pero, bueno, si me pregunta por un destino favorito, lo tengo claro: Harbor Island en Bahamas.

Mujerhoy: Ha estado varias veces en España, ¿le gusta?

Zhenya Katava: ¡Me encanta! Barcelona y Madrid son ciudades preciosas, muy elegantes. Y me encantan la gastronomía y la arquitectura. Nunca olvidaré, por ejemplo, el primer día que vi la Sagrada Familia, ¡qué hermosura! Me quedé impresionada.