Mi vida es normal, no siento la presión de la popularidad

14 abr 2017 E. Castelló Madrid

Será, a partir de otoño, Mar Estanyol, la chica huérfana de La catedral del Mar, la serie de Antena3 basada en la novela de Ildefonso Falcones, que protagoniza con Aitor Luna, en el papel de Arnau. Michelle Jenner (Barcelona, 1986) vuelve a afrontar un personaje en prime time y, sobre todo, retoma el desafío de encarnar a otro mito, esta vez literario, del que cada uno se ha creado su imagen. "Todos los lectores querrán ver a sus personajes en la serie y es una gran responsabilidad, pero creo que el guión es perfecto, porque hemos intentado ser lo más fieles posible", asegura Jenner.

Mientras llega ese esperado momento, Jenner no ha parado de trabajar. En febrero estrenó en Madrid un obra romántica junto a Adrián Lastra, Hijos del entendimiento, escrita y dirigida por David Sánchez Arévalo. Y no ha dejado de lado su otra gran pasión como actriz, el doblaje: ha puesto voz, una vez más, a Emma Watson en La Bella y la Bestia, y a Aloy, el personaje del video juego Horizon Zone. Pero hay más, aunque la actriz solo sonríe cuando se le pregunta: "Sí, hay más, pero todavía no puedo contar nada", reconoce. Pero le brillan los ojos.

Mujerhoy: Después de encarnar a Isabel la Católica durante tres temporadas, tiene experiencia en personajes de prime time con mucho éxito. ¿Cómo se afronta convertirse en alguien tan cotidiano para los espectadores?

Michelle Jenner: Esa presión no la percibo. Mi vida sigue siendo normal. En el caso de Isabel, lo noté en el hecho de estar tres años trabajando sin parar y, luego, el frenazo y el vértigo de pensar: "¿Qué va a ser lo siguiente?". Sientes también la pena de dejar a un equipo, como en el caso de La catedral del Mar, con el que has pasado mucho tiempo. Pero no noto esa presión del éxito abrumador.

Mujerhoy: ¿Cómo se cuida para frenar ese vértigo?

Michelle Jenner: Cuando el nivel de estrés y cansancio son muy altos, los frenazos son siempre duros, aunque hayas estado haciendo otras cosas. Enseñar a tu cuerpo a descansar y decirle que se acostumbre a otro ritmo cuesta mucho. Todo eso se suma a la incertidumbre que tiene este trabajo. Yo intento aprender a invertir bien mi tiempo en esos parones, enfocándome en proyectos personales y tratando de continuar con mi formación.

Mujerhoy: ¿Le ha dado miedo alguna vez que los personajes de televisión hagan sombra al resto de su carrera?

Michelle Jenner: No, lo tomo con naturalidad. Después de un personaje así, han seguido llegando papeles distintos. La pregunta sobre si me da miedo encasillarme me la hacen desde Los hombres de Paco y aquí estamos...

Está bien el glamour, pero sin querer parecerte a alguien que no eres" Michelle JennerActriz

Mujerhoy: ¿Planifica cada paso en su carrera?

Michelle Jenner: Sí y no. Desde luego, no a largo plazo. Pero sí tengo claro que quiero dedicarme a esto toda la vida y qué tipo de papeles me gustaría hacer y por dónde creo que podría seguir mi camino. Creo que siempre he tenido claro que una carrera se construye sabiendo decir sí y decir no. En determinados momentos, me han llegado papeles muy parecidos a los que acababa de hacer y he tenido la fortaleza de decir: "Mejor me espero porque tiene que llegar algo distinto, y eso va ser lo que me va a dar el siguiente empujón". La capacidad para elegir bien, o para aprender a hacerlo, creo que siempre la he tenido.

Mujerhoy: ¿Le gustaría parecerse a alguna actriz?

Michelle Jenner: Hay actrices a las que admiro, pero a la hora de enfocar una carrera no creo que sea bueno querer imitar a otra persona. Pero sí, claro, me encantan Penélope [Cruz], por ejemplo, me parece una actriz maravillosa y me quedo embobada viéndola. O Natalie Portman, Meryl Streep, Shirley McLaine, Audrey Hepburn... Me inspiran mucho, intento absorber cosas de ellas, quedarme con gestos...

Mujerhoy: ¿Algún papel con el que haya soñado?

Michelle Jenner: Muchos, pero ninguno en concreto. En general, quiero hacer cosas que no haya hecho antes, un musical, un personaje malvado, una asesina.

Mujerhoy: Es de las actrices mejor valoradas en una alfombra roja. ¿Cómo lo vive?

Michelle Jenner: La actriz Leticia Dolera escribió un artículo, con motivo de los Premios Goya, sobre las contradicciones que supone la alfombra roja para una actriz, que me encantó. Se titula Contradicciones de una feminista en la alfombra roja, en pikara.com. Estoy de acuerdo: hay una parte que sí es bonita y emocionante, estar nominado, pero de pronto te das cuenta de que te duelen los pies y te dices: "¿Por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué no puedo estar aquí disfrutando, y lo único que me apetece es irme a mi casa porque me duelen los pies?".

En el vestidor de Michelle Un complemento... Los sombreros, tengo cientos.

Los sombreros, tengo cientos. El estilo de una actriz... El de Emma Stone, Natalie Portman o Isabelle Huppert -su estilismo en los últimos Oscar me encantó- y, claro, Penélope Cruz.

El de Emma Stone, Natalie Portman o Isabelle Huppert -su estilismo en los últimos Oscar me encantó- y, claro, Penélope Cruz. Un icono... Audrey Hepburn. Su elegancia es única.

Audrey Hepburn. Su elegancia es única. Nunca olvido... Limpiarme la piel antes de dormir, porque en los rodajes estamos casi todo el día con mucho maquillaje. E hidratarme bien. Me encantan las cremas desde niña.

Limpiarme la piel antes de dormir, porque en los rodajes estamos casi todo el día con mucho maquillaje. E hidratarme bien. Me encantan las cremas desde niña. Un secreto de maquillaje... Cubrir bien las ojeras, a las que soy propensa. Y un poco de máscara en las pestañas, porque las tengo muy rubias.

Cubrir bien las ojeras, a las que soy propensa. Y un poco de máscara en las pestañas, porque las tengo muy rubias. En el día a día... Vaqueros, deportivas, un jersey, un botín con tacón cuadrado y bajito, una camisa, leggings... Vestidos todo el año y una mochila para los días de rodaje.

Mujerhoy: ¿Habría que ir con zapato plano?

Michelle Jenner: Claro, nadie va con zapato plano, pero a lo mejor es lo que deberíamos hacer, que alguien dé de una vez ese paso. Es muy complicado, a mí me esa incomodidad me quita disfrutar como de verdad me gustaría de esos eventos. Si fuese más cómoda, me iría a bailar después, a celebrarlo.

Mujerhoy: ¿Tiene estilista?

Michelle Jenner: No para todo, pero en un evento importante me ayuda. Y vale que me ponga tacón, pero que pueda caminar y disfrutar [Risas]. Los estilistas buscan realzarte y siempre hay una pequeña lucha. La comodidad es esencial.

Mujerhoy: ¿Y una vez asegurada la comodidad?

Michelle Jenner: Verme guapa y sentirme bien con lo que llevo. Tampoco me gusta sentirme disfrazada. Me gustan mucho Andrew Gn, Teresa Helbig... Y también elijo Dior, que es increíble para unos Goya.

Mujerhoy: ¿El glamour es importante?

Michelle Jenner: Sí, el glamour está bien, pero siendo uno mismo, sin parecerse a alguien que no eres, sin querer ser Hollywood sin serlo. Pero cuidar del cine depende también de las decisiones políticas, como bajar el IVA. Son importantes la educación y la sanidad, pero la cultura también. La cultura es un espejo de lo que somos.