Hoy la moda nos pertenece a todos

Ann-Sofie Johansson:

Es una decisión que se toma entre muchas personas: el equipo de diseño, de marketing... Tenemos una wishlist de diseñadores con los que nos gustaría colaborar, a los que admiramos. Y no es fácil, porque a veces el que nos gustaría no puede o no es el momento adecuado. Una vez que empezamos a trabajar, hablamos sobre lo que se puede hacer. Algunos ya tienen una idea muy clara de lo que quieren, como Alexander Wang, que quería explorar su versión más deportiva. Nosotros también aportamos ideas porque sabemos lo que les gusta a nuestros clientes, lo que puede triunfar, no pueden ser prendas imposibles de vender.