Chester in love: la historia de amor de Risto Mejide y Laura Escanes

17 abr 2017

Risto Mejide tiene 42 años y Laura Escanes 21, pero a pesar de la diferencia de edad, los años nunca han sido un impedimento para que su relación, que comenzó oficialmente en julio de 2015, siguiera su curso. Solo unos meses después de anunciar su noviazgo en Instagram, el publicista le pidió matrimonio a la modelo, que ha desfilado para Custo Barcelona y hoy es una estrella de Youtube, en medio de una obra de teatro a la que ambos asistieron. Y cuando parecía que la boda era más una estrategia para lanzar a la fama a la joven que abandonó sus estudios para dedicarse profesionalmente a las redes sociales, su canal de Youtube y acudir a eventos, las campanas de boda volvieron a sonar.

Dear future husband #toelrrato Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 5:19 PST

Como no podría ser de otro manera, fue a través de sus cuentas de Instagram, que han sido testigo durante este año y medio de su amor, cuando anunciaron que su boda estaba cada vez más cerca. Finalmente, el enlace se celebrará el próximo 20 de mayo y, como la propia Laura ha contado en su canal, se dará el ‘sí, quiero’, vestida de Rosa Clará. "Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no tengo físicamente el vestido. Sé que me va a vestir Rosa Clará, me hace muchísima ilusión porque desde pequeñita siempre había querido que fuera ella", reveló. "No os lo voy a decir porque no lo puede saber Risto y si lo publico se lo vais a decir o lo va a ver, así que no lo voy a decir hasta el día que me vea yo allí, de blanco", aclaró en su #asklauraescanes.

#toelrrato Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 8 de Dic de 2016 a la(s) 11:52 PST

Una relación envuelta en polémica, ¿y montaje?

Su comienzo no fue uno cualquiera. En cuestión año y medio, el conductor de 'Chester' cambió tres veces de pareja. En enero de 2014 se divorció de Ruth Jiménez, la madre de su hijo y con quien Laura ha hecho muy buenas migas, en mayo de 2015 confirmó su noviazgo con la actriz de 'Cuéntame cómo pasó' Carla Nieto y solo dos meses después gritaba a los cuatro vientos que estaba loco por Laura Escanes.

La diferencia de edad y la intensidad de su noviazgo, con sus #toelrrato en cada una de sus publicaciones en las redes sociales, hizo que el fantasma del montaje sobrevolara sobre ellos.

¿Quieres mumir conmigo? @ristomejide #toelrrato Photo by @albertmullor Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 1:07 PDT

¿Dónde se casarán?

Queda menos de un mes para la boda y la información va llegando a cuentagotas. De momento, han confirmado que será el 20 de mayo y que ella irá vestida de Rosa Clará. El lugar elegido para darse el ‘sí, quiero’, es la Masía Mas Cabanyes, un palacete renacentista, de 1568, que está ubicado en Argentona (Barcelona),con unos jardines dignos de Instagramear.