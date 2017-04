Mi prioridad es ayudar a los niños más desprotegidos

24 abr 2017 C. Uranga MAdrid

La etiqueta de socialite hace tiempo que se le quedó muy pequeña a Elisa Sednaoui. Eso, a pesar de ser la esposa y madre del único hijo del galerista Alex Delall: el exprimer amor de Carlota de Mónaco, hijo de Andrea de Magalhaes (la mejor amiga de Yves Saint Laurent) y hermano de dos pesos pesados de la moda, la top model Alice Dellal y Olympia, alma mater de la firma Charlotte Olympia.

Pero la propia Sednaoui tiene un currículum impresionante. Esta perfecta combinación genética de antecesores sirios, egipcios, franceses e italianos es una de las modelos más cotizadas de la última década. También ha probado la interpretación y la dirección de documentales. Ha sido musa de Karl Lagerfeld -un momento que le cambió "la perspectiva de la vida"- y es la discípula predilecta en causas sociales de Diane Von Furstenberg, "la mujer más generosa que conozco".

También es la ahijada espiritual de Christian Louboutin. Su padre construyó al zapatero una casa en Luxor junto a la suya y Elisa pasaba los veranos escuchando boquiabierta sus historias sobre stilettos, clubes nocturnos y bellísimas mujeres parisinas. De su mano se internó en los caminos de la moda y ha desfilado para todos los grandes, de Emilio Pucci a Giorgio Armani, y protagonizado algunas de las campañas más míticas de los últimos años, de Cavalli a Burberry.

Arte en los colegios de Luxor

Retirada de las pasarelas (aunque muy activa en editoriales y campañas) y con esas señas de identidad, la vida social debería ser su leit motiv. No en vano, su marido y ella son miembros de pleno derecho de la pandilla más cool y boho chic de la alta sociedad europea, esa en la que hay nombres como Santo Domingo, Niarchos o Missoni. Pero a Elisa, madre y empresaria social, lo que realmente le preocupa no son ni las vacaciones en Positano ni las reuniones en la mansión londinense de su suegra en Holland Park, centro de reunión de lo más exquisito de la sociedad cultural británica. Lo que mueve a esta espectacular belleza de 29 años es luchar por un mundo más justo. Para conseguirlo, ha creado su propia ONG, Elisa Sednaoui Foundation, y no ceja en su empeño de recaudar fondos con cenas, subastas y galas benéficas en Milán, París, Londres y Nueva York.

Con el dinero que logra, ha puesto en marcha un programa de actividades artísticas en colegios de los barrios más desfavorecidos de Luxor, en Egipto. "Mis prioridades profesionales están enfocadas a ayudar a niños desfavorecidos -nos cuenta-. Me siento implicada con la ayuda a los demás, sobre todo a los más pequeños y desprotegidos. Nuestros proyectos tienen un solo objetivo: que puedan encontrar un futuro".

Tampoco deja de alzar su voz para defender los derechos de los refugiados sirios. "Mi propia familia ha tenido que huir muchas veces. De Siria primero, a finales del siglo XIX; de Egipto después, en los años 50; de Líbano, por la guerra. Sabemos muy bien lo que significa la persecución y tener que dejarlo todo atrás: pertenencias, amigos, recuerdos", explica en una campaña en la que participa junto Rita Ora o Jamie Cullum.

La inteligencia de la belleza

A Mujerhoy le cuenta en Nueva York, tras el desfile de Desigual y en perfecto castellano, que está enamorada de nuestro país: "Me gusta todo, su cultura, su gastronomía, sus paisajes, su clima, su gente...". Para la firma barcelonesa también tiene alabanzas: "Me encanta el colorido de su ropa, lo desenfadado y alegre de sus diseños". En su día a día aboga por la sencillez. "Me valen un jersey y una camiseta con unos vaqueros". Eso sí, de calidad. "Me gustan los buenos tejidos, las prendas que no son de usar y tirar. Prefiero las que pueden servir de fondo de armario y durar toda la vida".

El español no es el único idioma que domina, también habla árabe, inglés, francés e italiano. Elisa vivió sus primeros años en El Cairo, rodeada de artistas. "Solo tenía adultos a mi alrededor y era todo muy cosmopolita", recuerda. Cuando la historia de amor de sus padres acabó, se trasladó con su madre a un pueblecito del Piamonte italiano. A los 14 años se fue a París, a iniciar su carrera como modelo con Louboutin. Ha vivido en Los Ángeles y Nueva York, y se ha establecido en Londres. Allí nació su hijo Jack, que en verano cumplirá cuatro años, y es donde ha empezado a cuidarse. "Siempre me ha dado pereza el ejercicio, pero ahora hago Pilates y me encanta. La alimentación, el deporte y el descanso son muy importantes", concluye.