Charlize Theron: "Perdonamos más a los hombres que a las mujeres"

20 abr 2017

La envidiada chica Martini (en aquel anuncio en blanco y negro en el que su vestido iba destejiéndose) se ha convertido en alguien muchísimo más envidiable: en una de las actrices más desafiantes de Hollywood, ganadora de un Oscar y jefa de su propia productora. En una entrevista para la revista Elle a propósito de 'Girlboss', la serie de Nexflix sobre la fundadora de la firma de moda Nasty Gal que produce, Theron confirmó lo que es un secreto a voces: Hollywood es machista.

Muchas veces nos convertimos en la peor enemiga de otras mujeres Charlize Theron

"Al principio de mi carrera, tenía mucho interés en desarrollar proyectos", contó Theron. "Me gustaba escribir, me gustaba leer, mi deseo era conseguir que las historias se hicieran realidad. De hecho, fundé mi propia compañía a los veintipocos por pura vocación. La gente, sin embargo, creyó que lo hacía solo por vanidad. He trabajado durísimo para demostrar que tal cosa no es cierta. De verdad, sería estupendo si le pusiéramos las cosas más fáciles a las chicas. El mundo no debería ser tan duro para nosotras”.

Charlize Theron cree que, aún hoy, los hombres lo tienen todo mucho más fácil. "Sí, y además creo que a ellos les perdonamos sus errores mucho más fácilmente que a ellas. Así es la sociedad. Permite que ellos se libren, pero las castiga más duramente a ellas". Entre los factores que explican este desequilibrio, la actriz sudafricana señala uno que nos atañe directamente: las mujeres no nos apoyamos demasiado. "Tenemos que trabajar en eso", concluye Theron. "Muchas veces nos convertimos en la peor enemiga de otras mujeres. Eso hay que cambiarlo".

