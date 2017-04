Las Kardashians echan chispas con las memorias de Caitlyn

20 abr 2017

Las Kardashian están que trinan con unas memorias que no salen a la venta hasta el día 25 de abril, pero de las que ya saben lo suficiente como para querer quemar toda la tirada. Por ejemplo, que habla de la vida sexual con Kris, la matriarca de la tribu, y del padre de las mayores, Robert Kardashian.

Las filtraciones sobre el contenido de 'Caitlyn Jenner: Los secretos de mi vida' no pueden ser más preocupantes. Caitlyn acusa a su ex esposa de haber "reprimido su verdadero yo", retrasando todo lo posible el momento de su transición a mujer. Estas revelaciones suponen un portazo a las peticiones de Kourtney, Kim y Khloé, quienes habrían rogado a su antiguo padrastro que mostrara mas sensibilidad con la complicada posición de su madre. Recordemos que no es la primera vez que Caitlyn deja a Kris por los suelos: ya lo hizo en su primera entrevista, concedida a la revista 'Vanity Fair'.

Además, Caitlyn revela en sus memorias que Robert Kardashian, patriarca fallecido del clan, ayudó a O.J. Simpson pese a saber que era culpable del asesinato de Nicole Brown Simpson. Kris jenner ya ha manifestado que no perdonará jamás a Caitlyn por aprovechar la fama de la familia para vender un best séller, pero la más decepcionada parece ser Khloé, quien siempre ha mantenido una relación especial con su ex padrastro. "Ya no sabe quién es esta persona que ha dejado de preocuparse por su familia", ha confesado una fuente cercana a la revista “US Weekly”.