Anne Hathaway se acusa de misoginia: desconfía de las directoras

21 abr 2017

Al contrario. Anne Hathaway, la inolvidable becaria sin estilo de 'El diablo se viste de Prada', quiere abrir un terreno de conversación que pocas veces se menciona: el de las mujeres que, como consecuencia de vivir en un entorno desigual que jamás se cuestiona, interiorizan el machismo como si fuera lo más normal. Efectivamente: las famosas mujeres machistas.

Hathaway calificó de "misoginia interna" algo que ocurre todos los días: desconfiar de las mujeres al mando. "Yo solo sé que lo he hecho y que no quiero que vuelva a pasar nunca más", admitió en una entrevista en el programa ABC News. "Tal vez hablando del tema otras personas pueden reflexionar acerca de ello”, añadió. "Cuando me llegaba un guion, si veía que era la primera cinta de una directora me centraba en lo malo. Y cuando veía que era dirigida por un hombre me enfocaba en lo bueno. Ahora he intentado trabajar con más mujeres directoras, pero a veces siento que muy en el fondo sigo teniendo prejuicios”.

Lo peor del caso es que Anne Hathaway ha reconocido que uno de estos episodios de misoginia le ocurrió en una de sus películas más bonitas, "Siempre el mismo día", dirigida por la danesa Lone Scherfig. “Realmente lamento no haber confiado en ella tan rápido como he confiado en otros directores con lo que he trabajado. Hasta el día de hoy me preocupa que la razón por la que no lo hice tenga que ver con el hecho de que sea mujer. Me da terror pensar que la traté así por la misoginia interna que pueda tener. Me asusta pensar que no le di lo que necesitaba porque me resistía a ella en cierto nivel”, explicó.