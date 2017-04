Kim Kardashian toca techo: se cree la Virgen María

23 abr 2017 Elena de los Ríos

Aunque solo los abonados al mundo de Kim Kardashian pueden acceder a los contenidos que la musa de la tele distribuye a través de su Kimoji app, lo cierto es que terminan impactando a todo el mundo a través de las redes. Por eso no se entiende que la protagonista absoluta de “Keeping up with the Kardashians” se haya atrevido a compartir una foto así: está claro que se iba a poner a medio mundo en contra.

Se trata de una imagen en la que aparece retratada como su fuera la Virgen María, con su aura, su ardiente corazón y su manto blanco, sobre un fondo psicodélico. Para más inri, se trata de una imagen que promociona una serie de productos relacionados con el consumo de marihuana que la estrella de los 'realities' vende en su website. De hecho, aparece de esa guisa impresionada sobre una vela blanca que vende en su tienda digital.

Los comentarios sobre este derrape de Kardashian no se han hecho esperar, y muchos usuarios de las redes la han tachado de irrespetuosa por tratar de usurpar la imaginería religiosa. Sobre todo por mezclar la religión católica con el consumo de marihuana, una decisión que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Habrá querido llevar un paso más allá la idea de Beyoncé de fotografiarse como una diosa vagamente renacentista hace unos meses? Si es así, error total. Su equipo creativo le ha metido un gol en propia puerta.

