Gigi Hadid celebra su mejor cumpleaños por todo lo alto... ¡junto a Zayn Malik!

24 abr 2017

Compartir en google plus

Cuando se es una top model de la talla de Gigi Hadid es prácticamente imposible que un cumpleaños sea sencillo. Hadid que acaba de cumplir 22 años, empezó el día recibiendo la felicitación más artística en forma de acuarela, un regalo de su hermana Bella como ella misma contó a través de su Instagram Stories.

Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 6:34 PDT

Pero aún quedaba mucho más. Los paparazzi la cazaron paseando por Nueva York con un enorme ramo de rosas rojas, pero sin duda alguna uno de los especiales fue el que le hizo su chico, Zayn Malik.

happy birthday to my everything Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 23 de Abr de 2017 a la(s) 9:32 PDT

El ex cantante de One Direction le regaló una tarta rosa que importalizaron en una foto que compartieron en las redes sociales con la que subieron la glucosa a todo Instagram y no por la cantidad de azúcar del pastel, que combinaba a la perfección con la blazer XXL dea la top model y los mocasines de pelo de Gucci, sino por la ternura quet transmitían los tortolitos.

La pareja está de lo más compenetrada, de hecho, desde que se conocieron no se han separado. Han trabajado en varias ocasiones juntos, como el videoclip de 'Pillow Talk' de Malik que Gigi protagonizó o la colección cápsula para Versace que creó el cantante y en la que colaboró la modelo. Y a juzgar por las declaraciones de Hadid de hace unos meses, parece que todo en su relación vino rodado. "En la primera cita los dos actuamos muy normal durante, digamos, 10 minutos. Después fui yo quien le dijo: 'eres muy guapo'", confesó a Ellen DeGeneres.

I love her outfit//Gi in NY . #gigihadid #caradelevingne #cake #kengi #kendalljenner #news #ny #taylorhill #taylorswift #22 #follow4follow #like4like Una publicación compartida de Cara Kendall Gigi (@cakengi.lover) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 12:56 PDT

También te puede interesar...

11 camisetas para copiarle el look a Gigi Hadid

Yolanda Hadid protegió a Gigi y Bella del lado oscuro de la moda

Tiembla Gigi Hadid: llega Delilah Belle Hamlin