Ángela y Olivia Molina todo sobre ser madre

29 abr 2017 Virginia Drake MAdrid

Ensalzan la maternidad como uno de los grandes valores de la vida; para ellas, el más importante. Se saben miembros de un clan fuerte: el de los Molina Tejedor, un matriarcado bajo la atenta mirada del progenitor. Ángela es la tercera de ocho hermanos. La que fuera musa de la Transición; la criatura más bella que jamás vio Emilio Gutiérrez Aragón por el visor de su cámara; el rostro de una virgen pagana, según Buñuel, tiene hoy 62 años. Es madre de cinco hijos. A Olivia la tuvo con 25 y la pequeña, María, nació cuando ya había cumplido 48. Entre ellas están Mateo, Samuel y Antonio.

Olivia es ibicenca, tiene 36 años y ha hecho abuela a su madre dos veces. Primero llegó Vera (2012). Luego, vino Eric (2015). Madre e hija se acarician, se miman y se protegen, mientras se declaran su amor incondicional en esta entrevista.

Mujerhoy: ¿En su familia mandan las mujeres?

Ángela Molina Siempre ha habido un matriarcado fuerte que, incluso, generaba mi padre. Él decía: "Mi mujer es mi norte y mi timón", y era verdad, porque sin ella no podría haber tenido la vida que tuvo. Mi padre era consciente de que la que llevaba el timón de la nave era mi madre.

Mujerhoy: Entre Ángela Tejedor [su madre] y Ángela Molina, ¿qué hay en común?

Ángela: Cada vez más cosas. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que soy mi mami, ¡ole! Aunque soy Molina 100%, ahora también soy mi madre 100%. Hemos sido amigas y lo seguimos siendo, y no nos doramos la píldora ni hace falta.

Mujerhoy: Pero las madres tienen que educar y poner límites y las amigas, no.

Ángela: Mi madre no nos ponía límites, nos daba una confianza absoluta. Nosotros hemos aprendido más de la libertad que de los límites. Es verdad que, a veces, me he enamorado de cosas que ella no tenía claro que fueran buenas para mí, pero no hubo prohibiciones.

Cuando vi el tipo de madre que era Olivia, me dije: "lo he hecho divinamente" Ángela MolinaActriz

Mujerhoy: ¿Qué tipo de cosas?

Ángela: ¡Ah! No me acuerdo [Risas]. Ella me explicaba las consecuencias y me dejaba libre para hacer lo que quisiera.

Olivia Molina: Nosotros hemos tenido una infancia fresca y enormemente feliz. Mi madre nos ha dado una educación libre, nos ha dejado probar y equivocarnos, que también es muy importante. Ella nos daba la seguridad del eterno retorno: pasase lo que pasase, siempre podíamos volver. Ella nos aportaba la familia, el núcleo, la raíz: "Te puedes ir cuando quieras, porque sabes que estoy aquí para lo que necesites". Tener un lugar al que volver te da fuerza.

Mujerhoy: ¿Cierta disciplina y orden no son necesarios para la convivencia en una familia numerosa?

Ángela Es normal que sea así en otro tipo de familia, pero en la nuestra ha sido diferente.

Olivia Mi madre nos ha dado tanta confianza que ha hecho que confiáramos más en nosotros mismos.

Mujerhoy: ¿Nunca habéis mentido en casa?

Olivia: Yo no he necesitado mentir jamás y tampoco recuerdo haber sido especialmente rebelde. Quizá ha habido omisiones a la hora de contarlo todo; pero mentir, nunca.

Ángela Cuando dejaron de ser pequeños, dejé de preguntar; así que no tenían necesidad de mentir. La única rebeldía de Olivia fue empezar muy rápido a hacer su vida; y, como me pasó igual, me sentí orgullosa.

Antón Goiri Olivia, vestido de neopreno y cinturón de Max Mara, y pulsera de Dihn Van. Ángela, vestido de Sybilla. Estilismo: José Herrera. Peluquería y maquillaje: Pablo Robledo y Goyo Acevedo para PANTENE. Asistentes de estilismo: Fran Jymz y Samuel Sanz. Antón Goiri La actriz lleva mono con cinturón de Sybilla. Estilismo: José Herrera. Peluquería y maquillaje: Pablo Robledo y Goyo Acevedo para PANTENE. Asistentes de estilismo: Fran Jymz y Samuel Sanz. Antón Goiri Olivia, con traje de Theory y cinturón de Hermès. Estilismo: José Herrera. Peluquería y maquillaje: Pablo Robledo y Goyo Acevedo para PANTENE. Asistentes de estilismo: Fran Jymz y Samuel Sanz.

Mujerhoy: Entonces, de "azotes a tiempo" ni hablamos, ¿no?

Ángela: A mí no me han dado ninguno. Ni mi padre ni mi madre. No estoy segura de si a Mateo, que era muy travieso, le he dado algún pequeñísimo azote; creo que no.

Olivia: Me extraña muchísimo, porque no era el tipo de educación que nos dabas. Tú eras más de mirarnos a los ojos y hablar. Nunca has necesitado darnos un azote y yo nunca lo he visto en casa, con ninguno.

Mujerhoy: ¿Y algún castigo?

Olivia Tampoco. No me gusta, estoy en contra. No comparto que te manden al rincón de pensar, como si pensar fuese malo. Hemos tenido broncas y las seguimos teniendo; y es muy sano, pero sin castigos ni azotes.

Ángela: ¡Cómo vas a mandar al rincón a un niño! Si necesita pensar, ya lo hará, porque sabe que ha estado mal. Todo lo que es obligado no me gusta.

Mujerhoy: ¿Y ni un grito?

Ángela: ¡Ah! De eso sí, yo soy muy gritona; pero luego soy muy dulce y buena [Risas].

Olivia: Yo no grito a mis hijos. La paciencia hay que cultivarla, sobre todo, cuando nos llevan al límite. Puedo perder los papeles pero sin gritos, no soy nada excesiva.

Es muy fuerte que se alquuile un vientre y se rompa el vínculo entre madre e hijo” Olivia MolinaActriz

Mujerhoy: Ángela, ¿ha pasado alguna noche en vela porque no llegaban?

Ángela: ¿Yo? ¡Qué va! Nunca.

Olivia: Solo decías: "Hoy no duermo". Y no había preguntas.

Ángela: Cuando uno ha vivido como le ha dado la gana, como ha sido mi caso, tienes que confiar en los otros.

Mujerhoy: ¿Cómo ve a Olivia como madre?

Ángela: Es mejor que yo, lo veo con sus hijos. Ella tiene más paciencia de la que tenía yo y lo hace muchísimo mejor.

Olivia: [Risas] He tenido un buen ejemplo.

Ángela: Cuando vi el tipo de madre que era Olivia, me dije: "Ya puedo congratularme, porque lo he hecho divinamente".

Mujerhoy: Ángela, usted no dejó de trabajar por tener hijos, pero Olivia prefirió tomarse un respiro.

Olivia: Dejé de trabajar porque no quería perderme nada de la maternidad. Por razones vitales, me he volcado en la crianza. Ha sido un privilegio; lo he disfrutado una barbaridad y me ha curado mucho.

Mujerhoy: ¿Vivió el típico bajón después del parto?

Olivia: ¡Nada! He sido muy leona y solo quería estar con mis hijos. A cada uno le he dado el pecho un año y medio; quería mantener ese vínculo tan estrecho. En ese sentido, soy muy a la antigua y de parto natural, porque es lo más transformador.

Ángela: Yo fui igual con los primeros; pero con María solo pude dar el pecho un mes: no tenía leche suficiente, era una abuela.

Mujerhoy: ¿Ven mal que se evite el dolor del parto?

Olivia: A mí no me gusta que me anestesien. No es un dolor terrible, como el de sacarte una muela. ¡Somos mamíferas! No comparto ese miedo al dolor, no lo concibo; es más, pienso que nos reconocemos a través del dolor en el parto.

Ángela: Yo tampoco me quería perder ese dolor, porque es el vínculo con tu hijo. Quiero conocer la vida como Dios la ha hecho y estoy aquí para saber cómo es, no para que me pongan una droga.

Olivia: Yo me tomo una aspirina cuando me duele la cabeza y...

Ángela: ¡Pero un hijo no es un dolor!

Los hijos te dan la posibilidad de volver a vivir la vida a través de ellos" Ángela MolinaMadre

Mujerhoy: ¡Quizá es que dilatan rápido! [Risas].

Ángela: No, mi vida, nos cuesta mucho. Ninguna de mis primas nos entiende: son de epidural. Mejor no comparemos.

Olivia: ¡Es que nos gusta sentir que parimos! Aunque cada una es libre de decidir lo que quiere, para mí es la manera transformadora en la que creo.

Mujerhoy: ¿Recurrirían a un vientre de alquiler?

Ángela: Tendría que ser otra persona y en otra vida para saberlo. En mi vida actual, ni lo contemplo. Si no hubiese podido tener hijos, antes adopto, porque hay muchos seres que necesitan amor.

Olivia: Es respetable que cada uno opte por lo que desee, pero a mí me impresiona la idea: es muy fuerte que se rompa el vínculo entre la mujer que lo ha tenido y su hijo, y es muy fuerte que se pague por gestarlo. Yo preferiría antes la adopción.

Mujerhoy: Olivia, ¿tendrá cinco hijos, como su madre?

Olivia: No creo, es otro momento. Mis hijos están en crianza. No me lo planteo.

Ángela; Igual, viniendo de donde vienes, dentro de unos años quieres otro bebé, y luego otro... porque te hacen revivir. Los hijos te dan la posibilidad de volver a vivir la vida a través de ellos.

Mujerhoy: ¿Volver a tener un hijo a los 48 años es una sorpresa y una "broma"?

Ángela: Para mí, no. El ginecólogo había dicho que era casi imposible, pero yo sabía que María iba a venir desde que tuve a Antonio. Cada uno de mis hijos ha sido soñado, porque lo he sentido; y muy querido, porque mi cuerpo y mi alma me lo pedían. Y buscado, pero natural, sin tratamiento. ¡Todo ha sido único!

Mujerhoy: Ángela, tiene tres nietos [dos de Olivia] y supongo que es una abuela entregada.

Ángela: Totalmente, pero es otro placer. Mis nietos están enamoradísimos de su madre y yo sé que ese lugar ya no lo ocupo. Las abuelas estamos en otro plano.

Olivia: Mis hijos adoran a la abuela, disfrutan mucho cuando van a su casa.

Mujerhoy: Ángela se ha casado dos veces y Olivia, ninguna...

Ángela: Solo me he casado una vez. Con el padre de Olivia tuve a mis tres hijos mayores, pero no nos casamos; aunque para mí esa relación era sagrada, verdadera y perfecta. Sin embargo, mi marido y yo quisimos casarnos, por eso lo hicimos.

Olivia: La gente se pone muy pesada: qué cuando te casas, que si vas tener un hijo... ¡Qué presión! Te quieren hacer creer que siempre te falta algo. Yo siento que tengo un compromiso muy hondo con Sergio [Mur], hemos creado una familia y los hijos son sagrados. Podemos discutir, pero tenemos un mismo motor en la vida.

Mujerhoy: Ángela, ¿cómo lleva haber entrado en los 60?

Ángela: ¡Perfectamente! Cada edad tiene lo suyo y yo quiero disfrutar esta. Con todo lo que he vivido, parece que tengo 80 años, el milagro es que solo tenga 62.

Mujerhoy: Para terminar, ¿qué están haciendo en cuestiones laborales?

Ángela: Estoy montando una obra de teatro, Concierto para un olmo, en la que me toca ser árbol [Risas]. Es un cuento maravilloso que estrenamos el 6 de mayo en Córdoba. Del resto de los proyectos, no hablo hasta que sean realidad.

Olivia: Yo estoy de gira con Tristana, de Pérez Galdós, que es un regalo. Hemos tenido una acogida maravillosa porque su discurso sigue vigente: trata de una mujer que grita que no quiere estar subordinada al hombre. Mientras haya maltrato, son necesarias obras como estas.