Kris Jenner sabía que Caitlyn era trans antes de casarse

28 abr 2017

Aún no ha llegado a las librerías, pero 'The Secrets of My Life', ('Los Secretos de mi Vida'), las memorias sobre la transición de hombre a mujer de Caitlyn Jenner, están poniendo patas arriba la historia oficial de la familia Kardashian-Jenner. Kim Kardashian ya ha manifestado que querer seguir haciendo negocio a costa de toda la familia demuestra la “absoluta falta de clase” de su ex padrastro. Khloé lo tuvo claro hace tiempo: lleva un año sin hablarle.

Una de las revelaciones más chocantes que acaba de salir a la luz hiere donde más duele: en las particularidades del matrimonio aparentemente ideal que en su momento formaron Bruce y Kris. En la versión de Caitlyn, Kris sabía desde más de cuatro años antes de casarse que su futuro marido era transexual. De hecho, era perfectamente conocedora de que había iniciado el tratamiento hormonal. “Le confesé que durante toda mi vida había llevado dentro una mujer”, escribe Caitlyn.

En la versión de Caitlyn Jenner, Kris siempre supo de sus problemas de identidad de género, pero en vez de acompañarle en su transición o al menos enfrentar la situación, le pedía que no se vistiera de mujer más que cuando viajara, para que las niñas no se dieran cuenta. La matriarca de las Kardashian, por su parte, ha replicado que todo es “una invención”. “Jamás he estado tan enfada y decepcionada con alguien en toda mi vida”.