Jenners y Hadids: la rebelión antiviejuna en la gala del Met

No tenemos que irnos tan atrás para recordar los tiempos en los que Anna Wintour y su ejército de estilistas desdeñaban el poder de las jóvenes 'instagrammers' que revolucionaban las redes con sus 'looks' instantáneos. Y, sin embargo, ahí están, animando como nadie la mortíferamente aburrida alfombra roja de la gala del Met, donde las estrellas de siempre llevan lo que predicen sus contratos publicitarios. Si no fuera por ellas y por las divas del pop (Rihanna, Katy Perry y Solange), este año hubiera sido un desastre tipo Titanic.

Kendall Jenner venía de otro desastre épico: el anuncio de Pepsi que se ganó la reprobación global por utilizar las causas políticas en su beneficio comercial. Todo se olvidó en cuanto apareció sobre la alfombra roja, apenas cubierta su desnudez. Su desparpajo brutal dejó a Gisele o a Blake Lively a la altura de la ñoñez. Su mínimo vestido de La Perla citaba a una grande de lo políticamente incorrecto: Rose McGowan, quien apareció prácticamente desnuda en los MTV VMA (Video Music Awards) en 1998. Tal decisión estilística fue, además, todo un portazo a la temática de la gala: rebelión a bordo.

Su hermana Kylie, vestida de sí misma y también en las antípodas de la vanguardia que ordenaba la etiqueta, rompió una vez más la prohibición de Anna Wintour de no hacerse 'selfies' en la gala: su reunión en el baño, con la generación 'instagrammer' en pleno fumando, expresa mejor que otra cosa el tedio que debía recorrer la sala principal. Debe enfadar bastante a todas estas jóvenes que son invitadas precisamente por su ascendiente en las redes que se censuren los 'selfies'. Si Wintour opina que la presencia en redes 'degrada' su cita social, ¿por qué invita a sus estrellas?

annual bathroom selfie Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 1 de May de 2017 a la(s) 7:55 PDT

Las Hadid también contribuyeron los suyo a animar el lentísimo pulso de esta gran cita social. Especialmente Bella, quien también hizo como que no sabía nada de Rei Kawakubo y se calzó un mono al más puro estilo Cher. ¿Se puede hacer una cita más disolvente para la elegancia convencional marca Wintour que esta? Solo Gigi aceptó las reglas y se presentó con un Tommy Hilfiger asimétrico color champán. No estaba para fiestas ni rebeliones: su novio Zayn Malik tuvo que quedarse en casa enfermo y Gigi no se quedó ni a las 'post parties'. Lo suyo sí fue este vez otro trámite contractual.

