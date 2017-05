¿Por qué no voy a poder ser yo una chica Bond?

6 may 2017

Su talla 48 la ha convertido en la modelo más solicitada del momento. Portada por igual en revistas deportivas masculinas, como Sport Illustrated, que en publicaciones de economía (Forbes) o moda (Vogue Inglaterra...), Ashley Graham es una atleta de la vida: empezó con 12 años en su ciudad natal, Lincoln (Nebraska), y con disciplina y coraje ha superado acoso y vejaciones para convertirse en protagonista de campañas para Calvin Klein o Michael Kors. Charlamos en la suite de su hotel, en Milán, durante la semana de la moda. Nos presenta a su marido, el director de cine Justin Ervin, y habla con la seguridad de quien sigue luchando por sus causas personales y sociales.

Mujerhoy: "Las mujeres son el futuro". Es el reivindicativo lema que ha elegido para la campaña con Marina Rinaldi.

Ashley Graham: ¡Sí! Y estoy convencida. En Marina Rinaldi me dijeron: "Queremos que participes en esta campaña, pero no para que seas solo modelo, sino una embajadora". Fue mucho más bonito oír esas palabras, porque es algo que llevaba tiempo persiguiendo. Hoy no puedes limitarte a ser modelo. Tienes que ser una mujer de negocios, una marca. Así que ser parte de una compañía, ir más allá de poner la cara, poder aportar tu opinión y trabajar en equipo, que escuchen lo que tienes que decir, te lleva a la conclusión de que la gente te respeta. 2015 fue declarado como el Año de la Mujer y, en 2016, con las elecciones de EE.UU., sufrimos una decepción. El significado de esta campaña es que las mujeres van a conquistar su espacio, pese a todo.

Mujerhoy: ¿Qué opina del Gobierno de Donald Trump, en el que apenas hay mujeres?

Ashley Graham: ¡Es muy extraño! Haber llegado tan lejos y ver tanto retroceso... resulta muy duro, la verdad. Pero tengo la esperanza de que algo bueno pasará; puede venir de Trump o del hartazgo de los estadounidenses. Mi madre siempre me decía: "En todo lo que te pasa hay una lección: cuando no consigues el trabajo que querías o cuando te rompen el corazón... Siempre puedes aprender algo de todo, pero hay que tener paciencia para averiguar qué".

Mujerhoy: ¿Cómo está afectando al país?

Ashley Graham: El triunfo de Trump ha mostrado la división que hay en EE.UU. en muchos frentes. Es una lucha constante, y espero de verdad que... no sé... Hay tantas cosas que quiero decir, pero no puedo decirlas... Nunca había visto al país con una división tan profunda como la de ahora.

Mujerhoy: Es usted muy joven.

Ashley Graham: ¡Lo soy! Solo tengo 29 años, es una locura. Ya sé que aparento 18... [Risas].

Mujerhoy: Es activista social y ha cofundado el colectivo de mujeres Alda. ¿Qué objetivos persiguen con esa organización?

Ashley Graham: Creamos Alda porque queríamos ser una voz que se escuchara con fuerza. Nuestra agencia de modelos dejó de representarnos, toda la división de tallas grandes fue eliminada. Nos dijeron: "Ya no contamos con vosotras". Muchas modelos empezaron a firmar contratos con agencias al azar. Nos juntamos unas cuantas y llegamos a la conclusión de que nos merecíamos mejor representación. Creamos Alda porque la mujer que empezó a llamarnos a todas y a convocar las reuniones está en Islandia, y en islandés Alda significa "ola". Queríamos ser la ola del futuro, una ola en la industria de la moda. El nombre alude también a la ola que forman las curvas de nuestro cuerpo.

Mujerhoy: ¿Cómo ayudan a otras jóvenes?

Ashley Graham: Vamos, por ejemplo, a seminarios y a colonias de verano que tienen como lema "Nueva imagen" o "Cómo perder peso". Muchos padres envían a sus hijos a esos encuentros para que pierdan 18 kilos en un verano. Nosotras les decimos que, si no lo consiguen, ¡no pasa nada! Que van a seguir siendo bellas. Eso es lo más importante que hace Alda. Considerándome una activista del cuerpo, miro a esas jovencitas que lloran porque, quizá, son la chicas más grandes de su escuela. Durante mucho tiempo, en mi caso, yo lo veía así. Esas chicas no tienen a nadie que les sirva de modelo, a las que admirar. No hay medios de comunicación que publiquen fotos de chicas con talla 44 con las que puedan sentirse identificadas, que digan: "Yo tengo esa talla, ¿y tú qué?". Las chicas hablan de la grasa dorsal, la que cuelga por encima del sujetador en la espalda. ¿Y qué? ¡Eso pasa! La talla media de la mujer estadounidense es la 46. Es lo que es. Las redes sociales, aunque han traído consigo una carga de negatividad y de acoso, como la manipulación de imágenes con Photoshop para que la gente parezca perfecta, han tenido, por otra parte, mucho éxito al poner en común a chicas jóvenes con etiquetas que les hacen sentirse parte de una comunidad y les ayudan a defenderse a sí mismas frente a los acosadores.

Mujerhoy: ¿Usted ha sufrido acoso alguna vez?

Ashley Graham: ¡Sí, por supuesto! Mis primeros trabajos como modelo los hice con 12 años y algunas personas me llamaban "la modelo gorda". Siempre me decían: "Eres guapa para ser una chica grande". O, "tu cara es tan bonita...". Y luego me escaneaban de arriba abajo. Es algo feo, desagradable. Siempre he sido ancha de caderas; me llamaban "muslona", "celulítica"... Lo he escuchado tantas veces... Ser modelo no es algo que te ayude a subir la moral. Casi todos los días te recuerdan que no eres suficientemente buena. La cuestión, realmente, es cómo gestionas esas opiniones ajenas. Por eso me resulta fácil hablar con las jóvenes, porque he formado parte de una industria muy dura que empieza a aceptarnos. Cuando pronuncié una conferencia en el ciclo de TEDx Talks, me salió del corazón. Fue en Valencia, en el campus español del Berklee College of Music, y me preguntaban: "¿Cómo logras esa confianza? ¿De dónde te viene?". Yo sé que no se consigue de la noche a la mañana.

Mujerhoy: ¿Por qué la talla es tan importante?

Ashley Graham: Porque la moda no ha diseñado ropa para nosotras. Vas a cualquier tienda y una chica de mi talla o de una talla superior no puede comprar nada. Especialmente en Europa. En Londres es un poco diferente y en EE.UU. hay unas pocas más. Pero en el sector del lujo y de gama alta, y en la llamada fast fashion, aquí mismo en Milán, es imposible de encontrar. Por eso hablamos tanto de las tallas.

Mujerhoy: Y eso que el mercado es muy grande.

Ashley Graham: ¡Enorme! Mueve 20.000 millones de dólares y nadie se ha metido a fondo. Cuando desfilé para Michael Kors en Nueva York fue una experiencia muy estimulante, porque siempre ha diseñado ropa con tallas hasta la 48 y 50; incluso tiene una línea de tallas grandes en Macy´s. Tras el show, una madre se acercó con su hija a Michael Kors para agradecer la invitación y le dijo: "He visto una mujer con curvas en el desfile y por primera vez me he sentido aceptada. Muchas gracias". Era una cuestión de edad, de raza, de talla, de mentalidad... Ahora la conversación gira en torno a la inclusión.

Mujerhoy: ¿Por qué distinguir entre modelos y modelos de tallas grandes? Esa división no se produce con hombres.

Ashley Graham: Sí, sí, estoy de acuerdo: no debería haber etiquetas y nunca se ha etiquetado a los hombres según la talla de sus pantalones. Nunca decíamos: "¡Oh, voy a comer con mi amigo Bob, el gordo!". Más bien decíamos: "Mira a mi amiga de talla grande, es muy guapa pero es ancha de caderas, ¿sabes?". ¡Venga ya! Es absurdo, porque siempre definimos a las mujeres por su apariencia. Mi esperanza es que algún día ya no tengamos que hablar de la talla de la ropa. Que hablemos de las mujeres porque diseñan ropa estupenda, o por su participación en la política, o por sus movilizaciones por cambiar todo aquello que está pendiente de cambiar...

Mujerhoy: Forbes la incluyó en la lista de las 30 personas más influyentes del mundo con menos de 30 años en 2016. ¿Cómo se sintió?

Ashley Graham: De maravilla, un honor. Estar en una portada con gente tan relevante me hizo sentir casi como que no lo merecía. Siempre he estado diciendo a las mujeres con curvas: "No te preocupes, eres bella, yo también tengo curvas". Y parece un mensaje muy simple, pero no es fácil de asimilar. Creo que por eso hay tantas personas que quieren oírlo más. Y por eso mis diseños de lencería y baño se agotan, porque no hay nadie que esté haciendo lo mismo de la manera en que lo hago yo. Mi vida es la de una mujer con curvas, se exactamente qué diseñar, no tengo diseñadores que me hagan la ropa... Sale del corazón, y quizá por eso Forbes me dio ese honor: por haber tenido éxito siendo yo misma.

Mujerhoy: Ahora está usted en racha, pero la carrera de una modelo puede ser corta.

Ashley Graham: Bueno, mi carrera no ha sido de las más cortas. Llevo haciendo esto 17 años. Mi trabajo como modelo no ha sido siempre el objetivo final; más bien ha sido un catalizador para otros proyectos. El futuro inmediato es El show de Ashley Graham, un programa de televisión para debatir con mujeres sobre temas sociales y experiencias compartidas (o no, por ser mujer blanca privilegiada). Si las mujeres son el futuro, entonces necesitamos hablar con más mujeres fuera del marco de la moda o de las tallas de ropa, y tratar sin tapujos lo que está pasando en el mundo. También tengo muchas ideas sobre moda, y tener una línea de ropa bajo la marca Ashely Graham está en mis planes.

Mujerhoy: ¿Nada de política?

Ashley Graham: ¡No, nada de eso! Pero si usted quisiera votarme como presidenta de EE.UU., podríamos discutirlo... [Risas].

Mujerhoy: ¿Y el cine?

Ashley Graham: No sé. He hecho un par de películas, con papeles escritos para mí; pero, mire, si tuviera que elegir un trabajo ideal, ése sería el de chica Bond. ¿Por qué no?