4 may 2017

¿Por qué se han divorciado Brad Pitt y Angelina Jolie realmente? El actor lo ha desvelado durante su entrevista en GQ. Todo el tono de sus declaraciones es de reconocimiento absoluto de su responsabilidad: “Bebía demasiado. El alcohol se convirtió en un problema”, ha explicado. Ya había trascendido que la actriz le había puesto como condición para seguir viendo a sus hijos que se sometiera a pruebas de drogas y de alcohol.

"No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo", confiesa ahora desde la portada de la revista. "Cuando formé mi familia detuve todo excepto el alcohol. Incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema". Ahora, lo que le preocupa son sus niños: “Son tan delicados. Absorben todo. Necesitan a alguien que les lleve de la mano y les explique las cosas. Necesitan ser escuchados. Y cuando me centro en mi trabajo, no les escucho. Quiero mejorar ahí”.

Ahora, Brad Pitt asegura que solo bebe zumo de arándanos y que está asistiendo a una terapia psicológica. Además de esta consulta, Pitt y Jolie acuden juntos a la consulta de la prestigiosa terapeuta de Hollywood Katherine Woodward-Thomas, encargada de ayudar a la ex pareja a decidir nuevas rutinas para la vida familiar. “Los dos estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos para seguir manteniendo un frente unido”, reconoce Pitt. “Ambos queremos evitar la batalla legal: todo el mundo pierde en el juzgado. Es muy injusto para los niños ver cómo su familia, de repente, se deshace”.