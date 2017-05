Emma Watson gana el primer Premio MTV sin género

8 may 2017

Tenía que ser ella: no solo es la cara internacional de Naciones Unidas en la lucha por la igualdad de género, sino que se ha atrevido a convertir a una princesa Disney, Bella, en todo lo contrario de lo que suelen ser las princesas Disney: un torbellino lleno de “curiosidad y pasión por el conocimiento”. Su interpretación en “La Bella y la Bestia” llena a Emma Watson de orgullo, pero más aún lo hace llevarse el primer premio a la interpretación que no hace distinción en razón del sexo.

"El primer premio a la interpretación en la historia que no separa nominados según su sexos nos dice algo acerca de cómo percibimos la experiencia humana”, dijo Emma Watson en su discurso de agradecimiento. “La decisión de MTV de crear un premio sin género para la interpretación puede interpretarse de maneras muy diferentes. Para mí supone el reconocimiento de que actuar implica meterse en la piel de otras personas, y eso es algo que no hay porqué separar en dos categorías. La empatía y la habilidad para usar tu imaginación no deberían tener límites”.

El primer premio a la interpretación que no hace distinción en razón del sexo

Los Premios MTV se han fijado como objetivo lograr una mejor representación de la diversidad que ya empezamos a ver en películas y series de televisión. Por eso, además de abolir la segregación por sexo de la categoría interpretativa, ha reconvertido el galardón a la mejor pelea cinematográfica en el premio a la mejor lucha contra el sistema. Este nuevo MTV Award recayó en la película “Figuras ocultas”, que cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas que impulsaron la carrera espacial estadounidense en los sesenta.