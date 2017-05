La crítica destroza el libro de Trump

9 may 2017

Se titula 'Mujeres que trabajan: reescribiendo las reglas para el éxito' y en él la asesora presidencial ofrece consejos para cumplir con el papel de madre y esposa sin renunciar a una carrera profesional prometedora. Se suma así a la corriente, ya un poco pasada de moda, que sostiene que las mujeres pueden “tenerlo todo” y que ha obligado a varias generaciones de mujeres profesionales a convertirse en una especie de superheroínas atribuladas por el sentimiento de culpa (por abandonar a su familia por el trabajo) y el síndrome de la impostora (por no poder dedicar suficiente tiempo al trabajo debido a la familia).

Se supone que la heredera de Trump traslada su propia experiencia, aunque no está claro que pueda ser valiosa para el común de las mortales: el contacto de Ivanka, hija de multimillonarios, con la vida real no es precisamente evidente. Algo así pudo pasarle a Sheryl Sandberg, vicepresidenta de Facebook, autora de un famoso libro ('Lean in') en el que animaba a las mujeres a no abandonar su ascenso profesional cuando las condiciones comienzan a endurecerse. El pasado abril, con motivo de la publicación de un segundo libro en el que narra cómo superó la muerte repentina de su marido, Sandberg se retractó en cierta manera de lo que exponía en 'Lean In': “Ahora que no está mi marido me doy cuenta de lo difícil que es para las madres resistir la competitividad en la oficina”.

Sea como fuere, la crítica estadounidense ha hablado sobre el libro de Ivanka y lo que ha dicho no ha sido precisamente bonito. "Mujeres que trabajan" ha conseguido tres estrellas en Amazon y una en Barnes&Noble, puntuaciones muy generosas comparadas con las críticas publicadas en los periódicos. Jia Tolentino, crítica de "The New Yorker", escribió: "Ivanka Trump publica un libro dolorosamente inconsciente dirigido básicamente a nadie". Y añadió: "'Mujeres que trabajan" está compuesto en su mayoría por jerga ingenua ("todas las mujeres se beneficiarían inconmensurablemente de diseñar sus vidas") y citas inspiracionales de las que te encuentras en Google si teclas "citas inspiracionales".

'The Washington Post' tituló su crítica 'La vida de privilegio de Ivanka Trump menoscaba la credibilidad del mensaje de su nuevo libro'. En ella, James Hohmann escribe: "No creo que sea demasiado arriesgado adivinar que la mayoría de las aspirantes a empresarias que lean el libro de Ivanka no van a poder sentarse a hablar con Tory Burch, Ralph Lauren, Michael Kors o Calvin Klein para pedir consejo sobre lanzar su propia firma de moda". La revista digital "Slate" opina que "el nuevo libro de Ivanka Trump explota y abarata el feminismo" y que además "la mayoría de él supone una celebración de las ilimitadas posibilidades que se abren a las mujeres trabajadoras cuando tienen personal que se ocupa de la casa las 24 horas".

'The New York Times' tampoco ha tenido compasión. En una texto titulado "¿Tienes problemas? Ivanka puede solucionarlos", escriben: "Y porque Ivanka se cree capaz de solucionar todos los problemas ella sola, abre su libro con las opiniones de un montón de hombres de paja y se limita a argumentar que nuestra cultura no discute todo lo matizadamente que podría el asunto de las mujeres trabajadoras".

