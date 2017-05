Nos han programado para que queramos ser perfectas

10 may 2017 Beatriz Navazo Madrid

Cierra los ojos mientras le retocan el maquillaje y asegura que es el momento más relajante que recuerda en los últimos tiempos. Acaba de volar desde Milwaukee (EE.UU.),donde se ubica la sede central de Manpower Group, la multinacional líder en el sector de recursos humanos y gestión de talento, y cuenta que, aunque acostumbra a dormir unas cuatro horas al día, hoy apenas ha llegado a una. Un dato que nadie adivinaría, viendo su nivel de energía y su excelente humor.

Mara Swan está considerada una de las 15 mujeres más influyentes de Estados Unidos en el campo de los recursos humanos y es una conocida conferenciante internacional. "Si me preguntas qué me ha ayudado a llegar donde estoy, la respuesta es un buen sentido del humor". Y algunas otras cosas que fue aprendiendo por el camino, como a pasar olímpicamente de la trampa de la perfección que antes o después toda mujer tiene que acabar sorteando.

Mujerhoy: ¿Alguien le inculcó la idea de que podría llegar tan alto como quisiera?

Mara Swan: Los referentes son importantes, pero para las mujeres de mi generación no los había, por eso solemos trabajar en marketing, recursos humanos o relaciones públicas, porque eran los campos que estaban reservados para nosotras.

Mujerhoy: ¿Ha sufrido discriminación por ser mujer?

Mara Swan: Sí y sigue siendo bastante doloroso recordarlo. No me gusta mucho hablar de esto porque prefiero centrarme en lo positivo, pero creo que son pequeñas cosas que ocurren a diario, como cuando estás en una reunión y una mujer propone una idea que pasa totalmente desapercibida, pero solo unos minutos más tarde la plantea un hombre y, de repente, es una idea fantástica que todos aplauden...

Mujerhoy: Y sin embargo, hay quien dice que el techo de cristal existe porque las mujeres no somos ambiciosas...

Mara Swan: Es posible. Yo me puse el techo a mí misma no permitiéndome tener algunos sueños, no asumiendo riesgos o no atreviéndome a hacer determinadas cosas, incluso cuando sospechaba que podría hacerlas realmente bien. Espero haber educado a mi hija de manera diferente.

Mujerhoy: ¿Cómo podemos romper esa barrera?

Mara Swan: Lo esencial en la lucha por los derechos de las mujeres, lo que no podemos olvidar, es que deberíamos poder hacer lo que queramos hacer: elegir ser CEO o madres a tiempo completo, o quedarse en casa o trabajar a media jornada... Para mí, es una cuestión de tener todas las opciones de poder elegir.

Mujerhoy: ¿Y qué impide a las mujeres llegar a puestos de liderazgo?

Mara Swan: Lo que yo he observado es que, en general, la familia sigue siendo un factor condicionante solo para nosotras. Cuando una mujer quiere tener una carrera, pero también una familia, intenta planificarlo todo, tomar decisiones por si me caso, por si tengo un bebé, por si tengo que viajar... en lugar de simplemente lanzarse e ir resolviendo. Creo que nosotras planificamos demasiado y queremos tener bien atadas todas nuestras posibles circunstancias. La segunda cosa que he observado es que nos ponemos mucha presión sobre nuestra perspectiva de lo que significa ser mujer, pareja, novia, madre, en cómo queremos llevar la casa, educar a nuestros hijos y hacernos cargo de todo. Pero no se puede hacer esto si tenemos una carrera. Nos han programado para que queramos ser perfectas, el problema es que no lo somos ni lo seremos por mucho que lo intentemos. Yo ya hace mucho tiempo que he dejado eso atrás, yo ya no quiero ser perfecta. Y otra cosa que he observado como ejecutiva de recursos humanos es que las mujeres quieren trabajar para personas que les caen bien y esto las limita también para llegar más arriba.

Mujerhoy: ¿Cómo concilia usted? ¿Cuántas horas tiene su jornada laboral?

Mara Swan: No lo diré porque no sería un buen ejemplo. Pero ahora puedo porque mis hijos ya son mayores e independientes, y cuando llego a casa no tengo que planchar, ni poner la lavadora, ni hacer la cena... Mi marido se ocupa de todo. Aun así, cuando los niños eran pequeños no podía pasar 15 días fuera como ahora.

Mujerhoy: Qué importante es elegir bien con quién casarse...

Mara Swan: ¡Esa es la clave! Absolutamente.

Mujerhoy: Es usted una firme defensora de los programas de mentoring...

Mara Swan: Sí. Sobre todo cuando las mujeres vamos cumpliendo años y una ya se ha realizado, ya consiguió superar algunas barreras, es nuestra responsabilidad ayudar a otras. Yo tuve que afrontar sola mis desafíos y cometí muchos errores por el camino, ahora me siento muy afortunada por poder ayudar a otras a evitar los problemas que experimenté.

Mujerhoy: A comienzos de la crisis, se decía que hubiera sido diferente si Lehman Brothers hubiera sido "brothers and sisters" [hermanos y hermanas]. ¿Es apreciado el aporte de las mujeres en el ámbito empresarial?

Mara Swan: Yo no creo que sea bueno, en ningún caso, que un equipo de trabajo esté formado únicamente por hombres blancos, como sucede, por ejemplo, en el actual Gobierno de Estados Unidos. Creo que las mujeres aportan una diferencia, piensan más en las personas, las preguntas que formulan son otras, los puntos de vista que ofrecen son distintos...

Mujerhoy: ¿En qué está cambiando el mundo laboral? ¿Qué van a buscar los directores de RRHH en el futuro próximo?

Mara Swan: Lo que hemos visto en el mercado es que no sabemos qué tipo de cualidades van a ser necesarias, debido a la automatización, la inteligencia digital y la robótica. Mi consejo es que hay que tener una buena combinación de capacidades matemáticas con habilidades creativas, de colaboración y de comunicación, de cosas que las máquinas no podrán hacer por nosotros. Además, será crucial la habilidad de seguir aprendiendo, ese será el gran ecualizador. Las empresas no pueden predecir qué necesitarán, por lo que su apuesta será contratar a personas de acuerdo a la rapidez con que aprenden nuevas habilidades. Y las mujeres deben centrarse en entrenar esta agilidad, estar preparadas para tomar ventaja en los cambios y no quedarse atrás.