Sigo obligándome a darle una dimensión ética a mi trabajo

13 may 2017 Gloria Satta Madrid

Te veré de nuevo en 25 años", le decía Laura Palmer, la asesinada más célebre de la televisión, al agente Cooper en el capítulo final de Twin Peaks. A comienzos de los 90, pocos creíamos en el regreso del personaje creado por David Lynch, pero un cuarto de siglo después, la continuación de la mítica serie está a punto de regresar a las pantallas con incorporaciones de lujo, como la de Laura Dern -una de las actrices fetiche del excéntrico director- y la propia Naomi Watts. David Lynch y la actriz británica de nacionalidad australiana ya habían trabajado juntos Mullholland Drive, esa película de culto que empezó como un proyecto para una serie y que acabó consagrándola como actriz.

De hecho, cuando se le pregunta a Watts cuál ha sido el mejor consejo que le han dado en su vida, responde sin dudarlo"El de aceptar el papel de Betty, la actriz de éxito que se enamora de una mujer sin memoria, en Mullholland Drive. Esa película de 2001 es la que hizo que despegase mi carrera. Desde entonces, no he parado".

Watts, que el año pasado se divorció de Liev Schreiber (exitoso protagonista de la serie Ray Donovan), ha tenido que aceptar que, a veces, pasar página consiste en adentrarse en lo desconocido. Hoy juega con sus hijos en la playa, o contrata a un superchef para que le solucione la cena de Acción de Gracias, o se convierte en el centro de todas las miradas en una inauguración en Nueva York. Así es su "nueva" vida single. "A todo el mundo le dan miedo los cambios, da igual que seas famoso o no -asegura la actriz-. Los momentos de transición nos asustan solamente porque implican una novedad, pero lo importante es tener altura de miras", añade.

Desde que tengo hijos solo quiero participar en historias con un sifnificado profundo" Naomi WattsActriz

Naomi es optimista por naturaleza: "Puede que lo haya heredado de mi madre, una mujer que jamás dejaba de ver el lado positivo de las cosas, ni siquiera en los instantes más difíciles", confiesa la actriz. Y los hubo: cuando Naomi tenía siete años, su padre, un ingeniero de sonido de Pink Floyd, murió en su apartamento de Notting Hill, en Londres, a causa de una sobredodis de heroína, algo que, según su madre, afectó profundamente a su vida y a su carrera. La prematura desaparición de Peter Watts, las obligó a emprender un largo peregrinaje, primero por Inglaterra y luego rumbo a Australia. "Además, doy gracias por mi sentido del humor¡", agrega.

Si tras su separación hay algún otro amor en su horizonte, nadie lo sabe. Lo cierto es que sigue teniendo un vínculo muy fuerte con su ex, con quien, poco antes de anunciar la separación, iba cogida de la mano mientras desfilaba por la alfombra roja de los festivales de Venecia y Toronto, donde presentaron la última película que rodaron juntos, The Bleeder.

Hasta entonces, siempre habían sido generosos a la hora de regalarse cumplidos el uno al otro: "Cuando vi a Naomi en el rodaje con una peluca roja de pelo rizado, las tetas falsas y las mallas de leopardo, me dije: "¡Qué pedazo de mujer!", declaró Liev. Poco después, el pasado septiembre, cuando ella cumplió los 48 años, Schreiber subió a su web un comentario de lo más cariñoso: "Feliz cumpleaños, cielo". Quizá por estos gestos, más de uno pensará que ella decidió acabar con la relación.

El fuego camina con ella

Pero cualquiera que sea el motivo de la ruptura, lo cierto es que, a día de hoy, el trabajo contribuye a mantener el equilibrio en la antigua pareja. Sobre todo en el caso de Naomi, que no deja de encadenar un proyecto detrás de otro. ¿El próximo. tras el estreno de Twin Peaks? Otra serie, Gypsy, un drama psicológico producido por Netflix, en el que interpretará a una terapeuta que inicia peligrosas e íntimas relaciones con diferentes personas relacionadas con sus pacientes. Y varios estrenos importantes previstos para este año: El castillo de cristal, con Brie Larson, basada en las memorias de la escritora Jeanette Walls; y El libro de Henry.

Lo último que vimos de la actriz fue Shut in, un desasosegante thriller dirigido por Farren Blackburn, en el que interpretó a una psicóloga infantil enfrentada a una terrorífica y claustrofóbica situación. "Algo escalofriante", recuerda.

Getty Naomi Watts. Getty Naomi Watts con sus hijos

El amor después del amor

La ruptura con Liev Schreiber fue cordial, al estilo de ese "lo dejamos, pero nos seguimos queriendo y respetando" que acuñaron hace un tiempo Gwyneth Paltrow y Chris Martin. De hecho, a Naomi le ha servido para estar más cerca de sus hijos Alexander, de nueve años, y Samuel Kai, de ocho.

Mujerhoy: ¿Películas como esta, con esos ambientes tan opresivos y siniestros, afectan de alguna manera su vida personal?

Naomi Watts: Sí, hubo noches en las que me sentía inquieta y no lograba conciliar el sueño. Me parecía escuchar ruidos, estaba tensa y no me dormía hasta bien avanzada la noche. Pero el rodaje no es ya más que un recuerdo y he recobrado la estabilidad.

Mujerhoy: A pesar de esta película, de Mullholland Drive y, ahora, de Twin Peaks, da la impresión de que la tensión y el terror no van demasiado con usted, ¿me equivoco?

Naomi Watts: No mucho. Pero siempre me ha gustado el género del thriller, porque el miedo es capaz de transmitir una vasta gama de emociones. ¡Gracias a Dios, el cine solo es ficción!

Mujerhoy: Tras trabajar con David Lynch en Mullholland Drive, su carrera no ha hecho más que ir a más. ¿Ha cambiado en algo su criterio a la hora de elegir un proyecto?

Naomi Watts: No, no lo creo. Siempre me he guiado por mi instinto. Desde el principio sé si una historia me interesa o no. Cada papel que encarno debe tener un porqué, tiene que ayudarme a establecer una relación correcta con los demás y conmigo misma. Pasan los años y sigo sumando títulos a mi currículum, pero no dejo de obligarme a darle una dimensión ética a mi trabajo.

Mujerhoy: ¿A qué se refiere con "dimensión ética"?

Naomi Watts: No me interesan las historias simplistas. Para mí la vida no es blanco o negro, así que no quiero interpretar personajes cortados por un solo patrón, libres de contradicciones. Los papeles de víctima no son para mí. Prefiero las mujeres que afrontan una serie de pruebas muy duras y, aun así, encuentran la fuerza para cambiar a mejor. Cuando, en la pantalla, me veo en la piel de un personaje de este tipo, con esa determinación, siento una alegría enorme.

Mujerhoy: ¿Ser madre le hizo ver su trabajo como actriz con una responsabilidad mayor?

Naomi Watts: Desde que tengo hijos, me siento más consciente, más curiosa y más abierta. Pero solo quiero participar en historias que contengan un significado profundo, que puedan hacerme crecer como persona. Realmente, espero que mis hijos estén orgullosos de mí, que cuando crezcan tomen conciencia de lo que he hecho y que todo lo hice con pasión. De momento, solo han visto un par de fragmentos de películas mías. Y debo confesar que al pequeño le dio mucho miedo King Kong.

A todo el mundo le dan miedo los cambios, da igual que seas famoso o no" Naomi WattsActriz

Mujerhoy: Lo mismo en Diana que en la agente de Caza a la espía o en la superviviente del tsunami de Lo imposible, siempre ha encarnado a personajes fuertes. Sin embargo, no todas las actrices corren su suerte y siguen peleando por interpretar esos papeles. ¿Cree que están dando sus frutos las reivindicaciones feministas?

Naomi Watts: Poco a poco se están produciendo cambios en Hollywood, sí. No podía ser de otra manera: cuando las mujeres levantan la voz, algo se mueve. Y no me refiero solo en el mundo del cine. Pero debemos seguir luchando sin bajar la guardia.

Mujerhoy: Y usted lo ha hecho durante mucho tiempo. ¿Cómo fueron sus comienzos en este mundo? ¿Fue un periodo duro de su vida?

Naomi Watts: Eran los años 90: yo estaba en Australia, sin dinero ni seguro médico, con muy poco trabajo y sin conocer prácticamente a nadie. En el rodaje de La primera experiencia, conocí a Nicole Kidman y nos hicimos amigas. Para mí, fue un gran apoyo en los momentos más difíciles, cuando tenía el ánimo por los suelos y vivía con el miedo a no llegar a fin de mes. Cuando se separó de Tom Cruise, se vino a vivir conmigo durante un tiempo. Y seguimos muy unidas.

Mujerhoy: ¿Pero es cierto que usted le dio calabazas a Tom Cruise?

Naomi Watts: Eso pasó, pero no en la vida real. Fue en un anuncio publicitario que rodé cuando estaba empezando. La historia era que yo ganaba un concurso en el que se sorteaba una cena con Tom Cruise, pero yo prefería quedarme en casa comiéndome el cordero asado que había preparado mi madre. Y lo más gracioso es que yo por entonces era vegetariana.

Mujerhoy: Ha rodado un par de películas con su expareja, Liev Schreiber: El velo pintado y The Bleeder. Ahora que lo han dejado, ¿qué recuerdos guarda de aquellas experiencias?

Naomi Watts: De la primera guardo un recuerdo imborrable, porque fue ahí donde nos encontramos y nos enamoramos. Por su parte, The Bleeder [la historia verdadera de Chuck Wepner, el púgil en el que se inspiró Sylvester Stallone para crear el personaje de Rocky Balboa]; es un proyecto personal de Liev. Fue genial ver cómo lo iba levantando año tras año, sorteando todo tipo de obstáculos, poniendo en él todo su empeño y toda su energía. Nunca se rindió. Por cosas así es por lo que le admiro y respeto. Estoy orgullosa de él.

Mujerhoy: En fotos robadas de su vida diaria, la hemos visto a menudo con pantalones vaqueros y zapatillas de deporte, pero tampoco rehúyede la imagen de mujer glamourosa. ¿Le interesa y le importa la moda?

Naomi Watts: Sí, siempre me ha gustado, la he visto siempre como una interesante forma de expresión, incluso cuando no tenía dinero y no podía permitirme ropa "bonita". Solo hubo una época en mi vida en la que eché pestes de la moda, pero como una forma de rebelión...

Mujerhoy: Apuesto a que se refiere a su adolescencia...

Naomi Watts: Adivinó bien. Iba hecha un desastre solo por plantarle cara a mi madre. Ella venía a recogerme al colegio de punta en blanco (recuerdo, por ejemplo, unos pantalones de cuero maravillosos) y se la llevaban los demonios cuando me veía tan desaliñada. Pero yo solo andaba buscándome a mí misma, algo que creo que nos ha pasado a todos.

Mujerhoy: ¿Le resulta muy complicado mantener su vida privada a resguardo de los curiosos y los paparazzi?

Naomi Watts: Sí, claro, qué duda cabe, pero trato de no hacerles mucho caso para poder llevar una vida lo más normal posible. Al menos, lo intento. A mí me gusta ir a hacer la compra y llevar a mis hijos al colegio, como cualquier otra madre. Al margen del cine, esa es mi auténtica vida. Y hoy más que nunca.