Dani Rovira, en Instagram: «No me puedo arrancar el pene»

12 may 2017

Un comentario de Dani Rovira en Twitter sobre el cartel publicitario de Intimissimi en una marquesina, cuya protagonista es la modelo Irina Shayk fue el detonante de la polémica suscitada ayer en esta red social.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Los comentarios de sus seguidores en Twitter no se hicieron esperar y el tweet fue compartido cerca de 800 veces y recibió más de 1.700 'me gusta', si bien la mayoría de los usuarios lo calificaron de machista.

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Durante varias horas, el nombre de Dani Rovira fue trending topic en la red social, lo que motivó que el actor lanzase varios tuits explicativos en los que pedía perdón, asegurando #seguimosaprendiendo.

Nunca es mi intención ofender ni provocar con estos temas, todo lo contrario. #seguimosaprendiendo 2/2 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Horas después y, al ver que la polémica no se había enfriado creyó conveniente dar una explicación más detallada de lo que sucedió antes y después de escribir su tweet sobre la marquesina de Intimissimi. La red escogida para lanzar su reflexión su Instagram, donde compartió el texto que reproducimos a continuación:

«Una marquesina cerca de mi casa. Ayer terminé de correr y de vuelta, me quedé observándola. Esperando el bus, tres personas. Una de ellas, hombre, la miraba como hipnotizado, la segunda lo hizo solo durante un instante, el tiempo justo en el que su pareja la reprendió. (Pareja que, por cierto, también miraba).

Me dio qué pensar. Obviamente, la belleza y la sexualidad que derrochaba aquella mujer (su foto, concretamente) era indudable. Cuerpo perfecto, cara divina, pechos preciosos, ojazos y obviamente, un sujetador muy bonito.

Suelo ser persona susceptible de muchas luchas y conflictos internos. He crecido en una sociedad machista y obviamente formo parte del 'género opresor', no me puedo arrancar el pene por mucho que quiera también una sociedad de igualdad.

Pero no quise sentirme ni sucio, ni machista, ni opresor, ni infiel, ni depravado por admirar la belleza de semejante persona. Y ahí puse mi debate interno. ¿Es machista la marca?, ¿la modelo?, ¿el hombre o mujer que la mira? ¿La mujer que lo compra? ¿El director de casting que marca un umbral de belleza elevadísimo? ¿Yo por pararme a verla? ¿Todos? ¿Ninguno? Tengo mil dudas sobre los pequeños gestos, acciones y palabras que puedan ser micro, medio o macro machismos. (Incoherencias y dudas que señaló muy bien mi querida Leticia Dolera en un artículo después de los Goya). ¿Puede lucharse contra el machismo si eres hombre? ¿Contra la pobreza si eres rico? ¿Contra el racismo si eres blanco? Por las respuestas de la sociedad, no lo tengo tan claro.

Vuelvo a asumir el error de no haber sabido expresar bien la ironía de mi planteamiento. De hacer una pequeña broma sobre lo que es y no es machismo. Sobre dónde colocar los umbrales. O simplemente el error de no haberme metido el tuit por el 'ojal'.

Es la segunda vez que públicamente me han linchado por intentar ¡con cierta creatividad y humor' defender la igualdad entre sexos. Y me da pena. Porque, sinceramente, me siento un poco menos libre de unos años a esta parte. La cosa es que siempre lo fui, pero lo sabía menos gente. Yo pienso seguir luchando a vuestro lado... si me dejáis hueco... si me enseñáis cuando me equivoque.Gracias por leerme».

La reflexión de Dani Rovira en Instagram suscitó (datos de mediodía) más de 2.600 comentarios y más de 46.000 'me gusta'. La mayoría de los comentarios expresaban su conformidad con las explicaciones al tiempo que alababan el hecho de que el actor hubiese "dado la cara".