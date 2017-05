Las redes sociales están cambiando esta industria

15 may 2017 Ana Santos Madrid

Hace casi dos años, la base de datos Models.com, una de las más influyentes del planeta fashion, incluyó a Hailey Baldwin en su The hot list, su lista caliente. "Estas jóvenes son la próxima generación de la industria de la moda", vaticinaba la web. Y no se ha equivocado. Porque si entonces Hailey, apenas mayor de edad, tenía cinco millones de seguidores en Instagram y protagonizaba campañas para marcas como Top Shop, dos años después ya cuenta con el doble de seguidores, alterna desfiles y portadas con alfombras rojas, y las grandes firmas se la disputan.

De hecho, el último empujón en su meteórica carrera se lo ha dado L´Oréal Professionnel, la división de peluquería del gigante francés, que la ha escogido como embajadora de dos de sus lanzamientos estrella: Inoa by Vanessa Bruno -24 tonos creados en colaboración con la diseñadora francesa- y el tratamiento capilar tratamiento capilar reparador Re-Create de Pro Fiber.

En lnstragram, intento que me conozcan y transmitir cosas positivas" Hailey BaldwinModelo

Observándola a escasos centímetros en un coqueto apartamento parisino donde recibe a Mujerhoy, no hay duda de que Hailey tiene un físico explosivo. Incluso aunque haya pasado la tarde anterior en un hospital aquejada de bronquitis. Luce un corte de pelo bob con un toque roquero, una boca supersensual, una piel inmaculada y un escueto vestido negro que deja al descubierto unas envidiables piernas resultado de su pasado como bailarina.

"Bailo desde los cinco años y es mi gran pasión, no imagino mi vida sin la danza, pero también me atraía la idea de ser modelo y cuando surgió la oportunidad, me lancé", cuenta. Ya lo dijo hace tiempo a la revista Wonderland: "Mi agente y yo hemos establecido una lista de objetivos y estoy tratando de cumplirlos".

Del tío Alec a Justin Bieber

Probablemente, apellidarse Baldwin le ha dado ventaja. Nacida en Arizona hace 20 años pero criada en Nueva York, es hija de Stephen, el pequeño de los seis hermanos Baldwin, y de la diseñadora gráfica brasileña Kennya Deodato -tiene una hermana tres años mayor, Alaia-, y sobrina de Alec, el más famoso del clan.

De hecho parecía que su prima y gran amiga Ireland, fruto del tortuoso matrimonio del actor con Kim Basinger, sería la llamada a perpetuar el glamour de la saga, pero Hailey ha hecho mejor los deberes. "Claro que me ha influido el ambiente familiar y por eso también me tienta la interpretación y todo lo artístico. ¡Adoro los musicales de Broadway! Ser modelo es una plataforma excelente y todavía me quedan muchas cosas por hacer", reconoce.

Pero fue un breve affaire con el cantante Justin Bieber y tener como best friends forever a Kendall Jenner y las hermanas Bella y Gigi Hadid lo que la ha catapultado al estrellato. Un grupo de veinteañeras que ha perpetuado el fenómeno de las it girls y propiciado el nacimiento de las instamodels. Dos calificativos con los que Hailey no se siente especialmente incómoda.

Me gusta pasear, salir con amigos, ver películas... Lo normal a mi edad" Hailey BaldwinModelo

"La gente es la que pone las etiquetas y yo no puedo hacer nada por evitarlo, pero tampoco me parecen mal. Somos modelos y tenemos una gran presencia en Instagram, que hoy es clave en el mundo de la moda "afirma". Los medios tradicionales siguen siendo muy importantes, pero las redes sociales son una herramienta diferente que va a más y está cambiando las reglas de la industria". ¿Y cuál es la fórmula para conseguir 10 millones de followers en Instagram? "La verdad es que no sabría decirte por qué me siguen, pero trato de crear un contenido para que me conozcan tal como soy y transmitir cosas positivas, y parece que a la gente le gusta", explica tímidamente.

Razón no le falta. Porque observar las fotos y los vídeos que comparte es como leer su diario. Y sin necesidad de abrir el candado. Sin duda, Hailey trabaja duro, pero también disfruta de la vida. Navega por el Caribe y la Costa Azul, se hace tatuajes con Kendall, adora a sus primos pequeños, desfila para Tommy Hilfiger, canta y baila, se va de boda, posa para Guess, pone morritos, comparte red carpet con Jaden Smith, tiene sentido del humor, colecciona cazadoras de cuero negro, admira a Rosie Huntington-Whiteley y huye de los paparazzi como de la peste.

Vida o trabajo

En resumen, la modelo lleva la existencia de una adulta pero se divierte como una adolescente, y esa es una mezcla irresistible. "Mi día a día es muy normal, aunque mi trabajo no lo sea. Solo se trata de una parte de mi vida y el resto del tiempo intento proteger mi privacidad y encontrar tiempo para mí misma, aunque no siempre es fácil. Me gusta pasear por Nueva York, ver películas, salir con mis amigos... Lo normal en una chica de mi edad", explica.

Sin embargo, no evita pronunciarse políticamente subiendo una imagen de la expareja presidencial acompañada del mensaje "Thank you, Mr. & Mrs. Obama", que fue recibida con medio millón de likes. "Quería transmitirles mi agradecimiento por sus ocho años de servicio -argumenta-. Estoy muy decepcionada por lo que ocurre en mi país, pero al mismo tiempo es maravilloso ver a las mujeres que caminan juntas en defensa de nuestros derechos y los de los inmigrantes". Para terminar, le preguntamos si se reconoce como feminista. Es rotunda: "Sí, por supuesto, cómo no iba a serlo", afirma. Hailey Baldwin lo tiene todo muy claro y va a dar mucha guerra.

Gama Pro Fiber, de L´Oréal Professionel. pinit D.R.'

La chica de los mil peinados

A Hailey Baldwin le encanta el pelo de Jennifer Lawrence. Y como a ella, no le tiembla el pulso cuando se trata de cambiar de look. La conocemos rubia, con el cabello castaño, gris o rosa, con la melena suelta, corta y larga, lisa y ondulada... "Mi pelo es un poco fino y, con el intenso trabajo que he tenido en los últimos años, quizá esté algo maltratado, pero no me quejo", afirma. L´Oréal Professionel la ha escogido -junto a la top Taylor Hill- para representar a la firma.

"Es una marca potente que, además de estar muy vinculada a la moda, cuenta con unos colores y unos productos increíbles, así que estoy muy contenta", cuenta. La modelo es la embajadora de Inoa By Vanessa Bruno, la nueva línea de coloración de L´Oréal Professionel -en gel, sin olor y sin amoniaco- que incluye 24 tonos. Y de la nueva gama Re-Create de Pro Fiber, un tratamiento de reparación de larga duración, que devuelve la vitalidad a los cabellos finos secos y dañados.