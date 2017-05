Kylie Jenner: “Siento presión para que mantenga mi imagen”

16 may 2017 Elena de los Ríos

Aún faltan unos días para que se estrene el último producto de la factoría televisiva de Kris Kardashian, pero los tráilers de publicidad de “Life of Kylie”, el docu-reality que seguirá los pasos de la pequeña Jenner ya está dando de sí para revelaciones y sorpresas. A sus 19 años, Kylie ha crecido prácticamente enfrente de una cámara, por lo que sabe de sobra la repercusión que pueden tener sus palabras y cómo una aparición televisiva puede cambiar la percepción de la gente sobre ti.

“Cuando creces con cámaras constantemente alrededor de ti, la gente se piensa que te conoce, pero no es así”, explica en el avance de su programa Kylie. Recordemos que tenía solo 9 años cuando comenzó la grabación de “Keeping Up with the Kardashians”... Por sus palabras, quizá no nos equivocamos al avanzar que está decidida a mostrarnos quién es realmente. “En realidad, existen dos 'Kylies'. Por un lado, esa imagen que me siento presionada constantemente para mantener. Por otra, quien soy yo de verdad cuando estoy con mis amigos”.

#thecadenceissue @flauntmagazine Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 11 de May de 2017 a la(s) 10:15 PDT

Kylie Jenner posando como Barbie en su perfil de Instagram

La millonaria empresaria de la cosmética admite que no es “totalmente inocente: soy yo la que finalmente decide seguir este estilo de vida”, pero también advierte de que “no lo voy a hacer para siempre”. Mientras, sus hermanas están tranquilísimas con su creciente protagonismo. “Ella es una profesional de esto y realmente quería encontrar una manera de mostrar cómo es en realidad”, ha explicado Kim Kardashian. “Es algo que no ha hecho en el show familiar”. Khloe va un poco más allá: “No vivimos en la misma casa ni nos vemos tan a menudo, así que el show va a ser una sorpresa para mí igual que para el resto del público”.

