Manifiesto a mi generación

Pertenecemos a la primera generación que vivirá peor que sus padres. No solo porque no podremos tener un trabajo fijo, comprarnos una casa ni jubilarnos a los 65 años, sino porque ellos tuvieron una vida sexual más activa que la nuestra, al menos si nos atenemos a la frecuencia. Respira hondo y acéptalo. Y si necesitas ver cifras y estudios serios para creértelo, solo te diré que en Reino Unido, después de entrevistar a 27.000 personas, los investigadores llegaron a la triste conclusión de que los adultos de hoy tenemos menos sexo que los de 20 años atrás.

Por lo visto, por un lado nos quedamos demasiado tiempo viviendo en la casa de los padres y, por otro, estamos atrapados en las distintas variaciones de ligoteo on line que consumen tiempo, crean expectativas, pero no te llevan a ningún lado. Parece que ante la posibilidad irreal de un mercado potencialmente infinito de parejas no nos decidimos por nadie. Y viceversa. Nuestros padres iban al bar y se concentraban en una o dos opciones. Nosotros en cambio tenemos un abanico de posibilidades geográficamente accesibles, que nos hace creer que tarde o temprano va a saltar la liebre, pero no. Además, somos más selectivos, tiquismiquis e inconformistas, y así nos va.

Los autores del estudio no ven ninguna tragedia en el hecho de que "los millennials tengan menos sexo que sus padres" y se aventuran a decir que puede ser "una elección" y "una señal de que controlan su vida sexual". Yo más que eso veo una adicción a Netflix, mucha pereza y cierta tendencia a desechar cualquier pareja potencial si no coincide al 95% con nuestro ideal del amor. Pero aún así, tampoco nos va tan mal a los nacidos después de 1984, por algo nos llaman la generación del hook up, es decir del "aquí te pillo aquí te mato".

Si aún así, resulta que tus padres son más activos que tú, algo no está funcionando. Mi dilatada experiencia en la búsqueda del amor (o lo que surja) on line me dice que la culpa es de esa sensación de falsa abundancia que nos crea internet. Una se engancha a renunciar a candidatos y cree que siempre habrá más hasta que se da cuenta de que ha agotado Tinder y empieza a lamentar haber sido tan exigente.

Como representante digna de esta generación, aunque ya no soy millennial, considero una humillación moral que nuestros padres tuvieran una vida sexual más animada que la nuestra, y creo que la próxima lucha generacional será deshacer este agravio, aunque para ello tengamos que renunciar a internet y convertirnos en amantes analógicos.

Moraleja: Todo tiempo pasado fue mejor.

Cosas que hacer: Elaborar una tabla de Excel para comparar la actividad sexual de las dos generaciones de mujeres que me antecedieron con la mia propia.

Ilustración: Maite Niebla