Peggy Whitson, comandante, astronauta, infalible...

20 may 2017 nere basabe

Ahí arriba, a más de 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, hay una mujer que, cada 90 minutos, orbita sobre la Tierra. Su nombre es Peggy Whitson y ha pasado más tiempo en el espacio que ningún otra astronauta. Tiene, desde luego, la cabeza en las nubes, pero los pies muy firmemente anclados a la tierra. Mientras viaja a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, cultiva su propia col china, telefonea a su marido diariamente y comanda una nave con otros tres tripulantes.

La astronauta y bioquímica estadounidense Peggy Whitson es, sin duda, una mujer de récord: después de superar los 534 días en órbita, no solo es la astronauta de la NASA (mujer u hombre) que más tiempo ha pasado en el espacio, sino que es la única que ha estado en dos ocasiones al mando de la Estación Espacial Internacional (la primera, en 2008; la segunda, en la actualidad), y la que más horas de paseo galáctico acumula fuera de una nave (53 horas y 22 minutos). En su labor como bioquímica, se encarga de estudiar el efecto que tiene la vida en el espacio sobre las células óseas.

Su cuerpo se ha acostumbrado a la falta de gravedad. El velcro, confiesa, es su mayor aliado en su labor cotidiana, para que las herramientas no se queden flotando por ahí. En su dilatada carrera se ha encontrado, sin embargo, con problemas menos ligeros: vivió de cerca la desintegración del trasbordador espacial Columbia en 2003, en la que fallecieron siete de sus compañeros, y ella misma estuvo a punto de perder la vida en su regreso a la Tierra a bordo de la nave Soyuz en 2008, cuando el módulo de propulsión falló una hora después de desacoplarse y la tripulación se vio sometida, en lo que se conoce como "entrada balística", a una fuerza ocho veces mayor que la de la gravedad.

Sintió como su rostro se retraía y apenas podía respirar, pero en aquel momento no fue realmente consciente del riesgo que corría: "Cualquier aterrizaje del que puedes salir por tus pies es un buen aterrizaje", bromeó después restándole importancia al incidente. En otra misión, el pasado mes de marzo, durante uno de sus paseos exteriores, perdió uno de los escudos que debía instalar en el módulo Tranquility, pero tras varias horas logró reconectar los cables con éxito.

¿Quién es? Peggy Annette Whitson nació el 9 de febrero de 1960 en Iowa y creció en una granja.

Se licenció en Química y Biología y es doctora en Bioquímica.

En 1989 entró en la NASA como experta en biología, medicina espacial e investigación con células madre.

Como astronauta jefe de la NASA, ha participado en tres misiones en la Estación Espacial Internacional (2002, 2008 y 2016-2017). En las dos últimas ha tenido el rango de comandante.

Es aficionada a la halterofilia, el ciclismo y el esquí acuático.

Peggy Whitson no es Sandra Bullock en la película Gravity, pero cuando miremos hacia el cielo la próxima vez tal vez deberíamos pensar en ella. Entre sus muchos récords, también ostenta el de ser la astronauta de mayor edad en la historia: tiene 57 años y aún no piensa en retirarse. Al embarcarse en su última misión, bromeó sobre el interés que despertaba por el mero hecho de ser "vieja y experimentada". Ella considera que su trabajo se hace más fácil con la edad y solo lamenta que tal vez no le dé tiempo para ser testigo de la colonización del planeta Marte. Quién sabe.

Por sus palabras la conoceréis

"Ojalá un día no haya que llevar la cuenta de los récords... Mientras tanto, estoy orgullosa de ser un ejemplo. Espero inspirar a alguien a hacer algo de lo que tal vez no se veía capaz". (CBS News, 2008).