18 may 2017

De todas las historias de actores y actrices de Hollywood engordando y adelgazando para encajar en un personaje o epatar al personal con su esfuerzo brutal, esta pasa a ser nuestra preferida. Sofía Coppola estaba repartiendo los papeles de 'The Beguiled', la cinta que estrena en el Festival de Cannes. Uno de ellos tenía que ser claramente para Kirsten Dunst, actriz fetiche y amiga desde “Las vírgenes suicidas” (1999). El trío femenino protagonista iba a ser de vértigo: Nicole Kidman, Elle Fanning y Dunst. Pero algo no encajaba: el peso de su amiga.

Ni corta ni perezosa, Sofia Coppola no lo dudó un instante: le pidió a su amiga y musa que adelgazara para interpretar el papel de Edwina Dabney, profesora en un colegio del sur estadounidense al que llega un soldado yanqui, herido en la Guerra Civil (1861-1865) que asola el país. La petición cayó como una losa sobre Dunst, que se negó en redondo: "Perder peso es bastante difícil cuando tienes 35 años y odias hacer ejercicio", ha revelado la actriz sobre el difícil reto que le planteó su amiga.

La actriz explicó a la revista 'Variety' que el hecho de que el filme se fuera a rodar en Louisiana complicó aún más las cosas en este sentido. "Mi idea era comer pollo frito y menús del McDonald's antes de ir a rodar cada día, así que le dije: Mira, no tengo remedio. Lo siento, pero no voy a poder perder peso para hacer este personaje". Lo mejor del caso es que Coppola no se molestó en absoluto, sino que respetó los deseos de su amiga y la película fue adelante tal y como estaba planeado. Veremos las críticas que obtiene...